Fabio Roversi Monaco morto a Bologna, lo storico rettore nato in Etiopia che ebbe legami con la Massoneria

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È morto all’età di 88 anni Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di diritto amministrativo dell’Università di Bologna. Per anni rettore dell’ateneo bolognese, è stato una delle figure più autorevoli della vita culturale e accademica italiana degli ultimi decenni. Ebbe anche legami con la massoneria, fu gran maestro della loggia Zamboni De Rolandis, indagata dalla Commissione Anselmi sulla P2.

Morto a Bologna Fabio Roversi Monaco

Lutto all’Università di Bologna, è morto il professor Fabio Roversi Monaco, a lungo rettore dell’ateneo più antico d’Europa. Aveva 88 anni.

Nato nel 1938 ad Addis Abeba in Etiopia, ha trascorso a Bologna gran parte della sua vita e della sua carriera accademica.

ANSA

Giurista di fama internazionale, è stato docente di Diritto costituzionale e poi di Diritto amministrativo a Bologna.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto anche numerosi altri incarichi, tra cui quelli di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, presidente di Banca IMI e amministratore delegato dell’Istituto Giovanni Treccani per l’Enciclopedia Italiana.

Storico rettore dell’Università di Bologna

Monaco è stato rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’ateneo.

“L’Università di Bologna perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative”, dichiara in una nota il rettore Giovanni Molari.

“Nel corso del suo lungo rettorato, ha saputo guidare l’Ateneo con visione, determinazione e profondo senso delle istituzioni, contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale”.

“A nome di tutta la comunità universitaria – conclude – esprimo il più sentito cordoglio e la riconoscenza per l’eredità culturale e istituzionale che lascia”.

I rapporti con la massoneria

Fabio Roversi Monaco ebbe anche rapporti con la massoneria: era stato gran maestro della loggia Zamboni De Rolandis, nata nel 1964 negli ambienti universitari bolognesi e affiliata al Grande Oriente d’Italia.

La Zamboni De Rolandis venne indagata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2 guidata da Tina Anselmi, con l’accusa di essere una loggia “coperta”.

Nel 1985, quando venne nominato rettore, Monaco dichiarò di essere uscito dalla loggia e dalla massoneria.

Il cordoglio del sindaco Lepore

“Bologna oggi piange una figura di eccezionale rilievo, che ha lasciato un segno indelebile nella vita istituzionale e culturale della città”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

“Giurista di grande prestigio, da rettore ha contribuito in modo decisivo all’affermazione di Bologna come città internazionale della conoscenza, anche grazie a relazioni costruite con alcune delle principali figure della cultura, della politica e delle istituzioni a livello globale”.

Il ricordo di Galeazzo Bignami

Anche il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, ha voluto rendere omaggio a Fabio Roversi Monaco.

In una nota, il parlamentare scrive che Bologna perde “una delle figure intellettuali più significative della sua storia recente”.

Monaco, ricorda, è stato un “autentico servitore delle istituzioni, caratterizzato dalla capacità di operare scelte coraggiose e lungimiranti”.