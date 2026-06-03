Fabrizio Benvenuto, l’intervista: “Volevo abbracciare chi si sente solo mentre rincorre il proprio sognoˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono film che raccontano una storia e film che, invece, sembrano nascere da una ferita. Non necessariamente una ferita spettacolare o visibile, ma qualcosa di più silenzioso: una crepa interiore, una domanda irrisolta, una mancanza che continua a cercare una forma attraverso cui esprimersi. Il protagonista, opera prima di Fabrizio Benvenuto, appartiene a questa seconda categoria. In superficie racconta la vicenda di Giancarlo Mangiapane, un attore trentenne che vive a Roma e che, incapace di trovare il ruolo che sogna, finisce per trasformare la propria esistenza in una recita continua. Interpreta personaggi nella vita quotidiana, inventa identità, attraversa i confini tra realtà e finzione fino a smarrire progressivamente il punto in cui termina l’una e comincia l’altra. Ma fermarsi alla trama significherebbe probabilmente tradire la natura stessa del film. Perché Il protagonista non parla soltanto di un attore. Parla di tutti coloro che inseguono qualcosa che sembra continuamente sfuggire. Parla di chi vive sospeso tra ciò che è e ciò che vorrebbe diventare. Parla della distanza dolorosa che esiste tra il desiderio e la realtà. E soprattutto parla di quel meccanismo contemporaneo, spesso invisibile ma feroce, che sembra misurare il valore di una persona esclusivamente attraverso il successo, il riconoscimento e la realizzazione pubblica. Guardando il film si ha la sensazione di trovarsi davanti a un’opera che non cerca mai di impartire lezioni o formulare accuse. Fabrizio Benvenuto osserva. Espone. Mette in scena. Lascia che siano i personaggi, i loro corpi stanchi, le loro ossessioni, le loro fragilità a raccontare una condizione esistenziale che va ben oltre il mondo dello spettacolo. È forse questo il motivo per cui il film riesce a toccare corde così profonde. Dietro la storia di un attore che non riesce a trovare il proprio posto si nasconde una riflessione più ampia sulla costruzione dell’identità. Quanto di ciò che mostriamo agli altri coincide davvero con ciò che siamo? Quanto della nostra vita è autentico e quanto, invece, è una forma di interpretazione? E cosa accade quando la ricerca di uno sguardo esterno diventa più importante della capacità di guardarsi dentro? Il bianco e nero scelto da Fabrizio Benvenuto non appare come un semplice vezzo estetico o una citazione cinefila. Sembra piuttosto la forma visiva di una frattura interiore. Un territorio sospeso in cui convivono sogno e realtà, desiderio e disillusione, ambizione e paura. Un luogo mentale prima ancora che cinematografico. Eppure, dentro questa malinconia, il film conserva qualcosa di profondamente umano e persino tenero. Non c’è mai giudizio nei confronti dei suoi personaggi. C’è comprensione. C’è il tentativo di accogliere la loro fragilità. Come se il regista avesse deciso di guardare i propri fallimenti, le proprie insicurezze e le proprie ossessioni con uno sguardo finalmente meno severo. Forse è proprio qui che risiede il cuore più autentico dell’opera. Perché Il protagonista sembra nascere da una domanda che riguarda chiunque abbia inseguito un sogno abbastanza a lungo da conoscerne non soltanto l’entusiasmo, ma anche la fatica, la solitudine e il senso di smarrimento. È un film che parla della fame di essere visti, ma anche della paura di non esserlo mai. Della necessità di esprimersi e, allo stesso tempo, del rischio di perdersi dentro quella stessa necessità. In questa intervista esclusiva a Fabrizio Benvenuto per Virgilio Notizie non parleremo soltanto di cinema. Parleremo di identità, desiderio, vocazione, paura, famiglia, sacrificio e immaginazione. Parleremo del confine sottile tra l’artista e la persona. Di ciò che accade quando un sogno smette di essere un’idea romantica e diventa una responsabilità quotidiana. E proveremo a capire se, dietro la storia di Giancarlo, non si nasconda in realtà qualcosa che riguarda tutti noi: il bisogno ostinato di trovare un posto nel mondo senza smettere di essere noi stessi.

Che cosa racconta per lei il suo film, Il protagonista?

“Durante il percorso di confronto con il pubblico, iniziato qualche settimana fa, mi sono reso conto che Il protagonista racchiude anche un significato che, mentre lo realizzavo, non avevo completamente messo a fuoco. In origine desideravo semplicemente mostrare una realtà che a molti può apparire quasi irreale, ma che per me non lo è affatto. È una dimensione che nasce dalla mia esperienza personale e dall’osservazione degli attori stessi. Con il tempo, però, ho capito che il film può rispecchiare l’esperienza di chiunque insegua un sogno, artistico o meno. Mi sono accorto che, in fondo, volevo mettere in discussione l’idea stessa del ‘farcela’. Cercavo di alleggerire il peso di una società che sembra suggerirci continuamente che, se non raggiungiamo un determinato traguardo, allora non contiamo nulla. Rivedendo oggi il film, credo che sia diventato anche una forma di esorcizzazione rispetto a quel fardello che portiamo con noi mentre inseguiamo le nostre aspirazioniˮ.

Perché ha scelto di girarlo in bianco e nero?

“Quella scelta nasce dall’intreccio di diverse motivazioni. La più semplice è che gran parte dei miei film preferiti è in bianco e nero e, probabilmente, a livello inconscio cercavo una storia che si adattasse a quel linguaggio visivo. C’è poi un altro aspetto. La storia contiene elementi come il tip tap e il cinema stesso, che evocano un’atmosfera sospesa tra il vintage e il contemporaneo. Il bianco e nero mi sembrava il modo più naturale per restituire quella sensazione. Inoltre, trattandosi di un’opera indipendente, ho scoperto che il bianco e nero aiutava molto a far convivere i diversi registri del racconto, quelli più realistici e quelli più surreali. Riesce infatti ad armonizzarli meglio. Probabilmente, se il film fosse stato a colori, sarebbe stato necessario costruire un impianto visivo completamente diverso per raggiungere lo stesso equilibrioˮ.

Per raccontare una storia di aspiranti attori ha scelto un cast composto da interpreti professionisti e già affermati, come Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, Adriano Giannini e Morena Gentile. Non era un controsenso? Oppure c’era una sottile ironia dietro questa scelta?

“Il concetto stesso di notorietà è piuttosto relativo. Pensi che, quando si propone un film a Rai Cinema, ci si può sentire rispondere che nel cast non ci sono abbastanza volti noti. Questo dà già la misura della questione. Personalmente non ho mai ragionato in termini di fama. Le mie scelte sono sempre state esclusivamente artistiche. Ho scelto questi interpreti perché li ritenevo i più adatti a raccontare questa storia. Inoltre, il film è popolato da numerosi personaggi secondari interpretati anche da attori poco conosciuti. C’è poi un dettaglio interessante: quando ho scritto il film, Pierluigi Gigante non era ancora il volto che il pubblico conosce oggi. Doveva ancora girare Nata per te, quindi ai miei occhi era a tutti gli effetti un attore emergenteˮ.

Chi è Giancarlo, il protagonista?

“Giancarlo racchiude molte sfaccettature. La definizione che preferisco usare è quella del pirata. Credo che la natura stessa del mestiere dell’attore imponga una certa attitudine piratesca. Un attore trascorre il proprio tempo saccheggiando l’umanità che incontra: emozioni, comportamenti, dettagli, fragilità. Raccoglie tutto ciò che osserva e lo restituisce al proprio lavoro. È un continuo processo di costruzione identitaria, soprattutto quando si è ancora sconosciuti e si cerca di trovare il proprio posto nel mondo. Ma Giancarlo è soprattutto un sognatore. Un sognatore tormentato dagli incubi, certo, che però continua ostinatamente a inseguire i propri sogni. In lui rivedo molto di me stesso. Allo stesso tempo riconosco anche molto di Pierluigi Gigante, l’attore che lo interpreta. È un personaggio nato da un lavoro condiviso. In qualche modo è stato modellato sulla sua energia di quel periodo, sulle sue frustrazioni e sul desiderio di esprimersi senza trovare sempre lo spazio necessario. Erano sentimenti che appartenevano anche a me. Per questo Giancarlo è il risultato di elementi diversi che si sono intrecciati tra loroˮ.

C’è un aspetto di Giancarlo che mi ha fatto riflettere: la sua sessualità. Il fatto che non la racconti apertamente o non la viva del tutto alla luce del sole rappresenta, in fondo, una critica allo star system italiano e a certe dinamiche che spingono a nascondersi il più a lungo possibile?

“In parte sì, ma quella scelta nasce da due ragioni precise. La prima è legata al lavoro dell’attore. Pierluigi doveva interpretare un personaggio molto distante da lui e siamo partiti anche da questa differenza. Giancarlo ama gli uomini, mentre il personaggio che deve interpretare nel film all’interno della storia ama le donne, anche se ne Il protagonista la situazione è più sfumata di quanto possa apparire. La seconda ragione nasce dall’osservazione della realtà. Ho conosciuto molti attori, soprattutto affermati, che, una volta instaurato un rapporto di fiducia, raccontano un’esistenza molto più libera e complessa rispetto all’immagine pubblica che mostrano. Ricordo in particolare un attore che mi confidò che il suo agente gli aveva consigliato di presentarsi pubblicamente come eterosessuale. Fu un episodio che mi colpì profondamente. Quindi sì, questo elemento è certamente presente. Tuttavia non ragiono mai in termini di denuncia. Preferisco mostrare una realtà. Se chi guarda il film vi legge una critica, significa che sta interpretando ciò che vede attraverso la propria sensibilità e la propria esperienzaˮ.

È anche per questo che il personaggio dell’agente, interpretato da Adriano Giannini, appare così cinico?

“Sì, direi che rappresenta una caricatura realistica di molte figure che esistono realmente nel settore. Più che cinico, però, lo definirei insensibile. È una persona che non presta autentica attenzione alla dimensione emotiva del proprio assistito. Il suo sguardo è rivolto esclusivamente al business, agli obiettivi dell’industria e alle logiche del mercato. È completamente assorbito da quelle dinamicheˮ.

Questo è il suo primo lungometraggio ed era l’unico film italiano in concorso al Torino Film Festival. Che significato ha avuto per lei quel momento? Si è sentito finalmente realizzato oppure lo ha vissuto come una sfida personale?

“È un momento che credo porterò con me per sempre. Dopo tutto il lavoro, i sacrifici e le aspettative confluiti in questo film, la sensazione più forte è stata quella di sentirci accolti. Parlo per me, ma credo anche per Morena, anche produttrice, e Pierluigi. Ci siamo sentiti desiderati. In quel periodo stavo anche attraversando una fase di stanchezza. Il film aveva affrontato molte difficoltà, diversi rimaneggiamenti in fase di montaggio e una lunga ricerca della propria forma definitiva. Sembrava che non riuscissimo mai a trovare la versione giusta. Quando il percorso si è finalmente compiuto e siamo stati selezionati ufficialmente, è stato meraviglioso percepire l’interesse e la fiducia di un festival così importante. A dire il vero, il primo pensiero non riguardava la carriera o il riconoscimento personale. È stato piuttosto: ‘Finalmente posso mostrarlo agli altri’. La soddisfazione più grande era poter condividere il lavoro fatto. Per la prima volta nella mia vita avrei creato qualcosa insieme a un gruppo di persone chiamato pubblico. E ho scoperto che l’incontro con gli spettatori è un’emozione straordinaria, molto più intensa di quanto avessi immaginatoˮ.

Quale è stata la difficoltà maggiore nella realizzazione del suo primo lungometraggio? Gli ostacoli sono stati soprattutto tecnici, produttivi o finanziari?

“Quando si realizza un film, soprattutto indipendente, le difficoltà sono inevitabilmente numerose e appartengono a livelli differenti. Per quanto riguarda l’aspetto produttivo, però, non lo considero un vero ostacolo. Ho avuto la fortuna di incontrare una produttrice che ha creduto profondamente nel progetto e che ha avuto la capacità di costruire un film piccolo nelle dimensioni ma ambizioso nelle intenzioni. In qualche modo, credo sia riuscita a renderlo grande. Naturalmente le difficoltà non sono mancate, ma non amo stabilire graduatorie tra i problemi. Le questioni economiche, per esempio, esistono anche nei film da venti milioni di euro; non credo quindi che il nostro caso presenti particolarità sotto questo profilo. Se devo individuare la sfida più importante affrontata nel percorso verso il primo lungometraggio, la collocherei addirittura prima della realizzazione. La vera difficoltà è stata trovare una storia di cui innamorarmi davvero. Può sembrare insolito, ma non è affatto scontato legarsi profondamente a un progetto che poi si dovrà sostenere per anni e portare sullo schermo. Per me il passaggio decisivo è stato proprio questo: scrivere qualcosa che sentissi necessario, una storia che meritasse davvero di essere raccontata. Una volta arrivati sul set, gli ostacoli quotidiani sono di ogni genere. Un film è una macchina complessa, composta da decine di persone che lavorano contemporaneamente e che devono procedere nella stessa direzione. Nel nostro caso erano circa ottanta. Non è sempre semplice far dialogare tutti i reparti, le esigenze non coincidono necessariamente e spesso occorre trovare un equilibrio tra richieste diverse. Anche la gestione delle location è stata particolarmente impegnativa. Girare in esterni a Roma mi intimoriva molto. Ricordo l’ansia che provavo pensando ad alcune giornate di lavorazione. Quando sai che il giorno successivo dovrai girare in un luogo come Via del Corso, comprendi immediatamente quante difficoltà organizzative possano emergere. Per ottenere quelle immagini abbiamo lavorato duramente e affrontato non poche complessitàˮ.

Il suo primo cortometraggio risale al 2015. Da allora sono trascorsi nove anni prima di arrivare al lungometraggio. Nel frattempo ha realizzato altri corti e altri lavori. Perché tutto questo tempo?

“In realtà ho sfiorato l’esordio più volte. Ci sono stati diversi momenti in cui sembrava che il primo film dovesse concretizzarsi, ma poi il progetto non è andato in porto. In fondo, la risposta è la stessa di prima: non ero mai veramente convinto di ciò che stavo scrivendo. Il protagonista ha rappresentato anche questo, cioè la soddisfazione di aver finalmente trovato una storia che ritenevo degna di essere realizzata. Nel 2022, per esempio, stavo per dirigere un altro lungometraggio. Oggi, con il senno di poi, penso che sarebbe stata l’opera prima sbagliata. Non perché si trattasse necessariamente di un brutto progetto, ma perché non mi avrebbe aiutato a trovare la mia identità autoriale. Non mi avrebbe condotto al regista che sono oggi. Credo che il percorso verso l’esordio sia sempre profondamente personale. Ognuno arriva al primo film con tempi diversi. Fortunatamente mi sembra che qualcosa stia cambiando anche nel sistema cinematografico italiano. Penso, per esempio, ai David di Donatello. Dieci anni fa accadeva spesso che il premio per il miglior esordio andasse a registi quarantenni o addirittura quarantacinquenni. Oggi si presta maggiore attenzione ai giovani autori e ho l’impressione che esista davvero un movimento generazionale vitale e riconoscibile. Personalmente non mi sento né in ritardo né in anticipo. Ho trentatré anni, ma non vivo il rapporto con l’età in termini competitivi. Mi sento giovane oggi quanto lo ero a venticinque anni. Per questo credo che quei nove anni siano stati soprattutto il tempo necessario per una maturazione personale: trovare la storia giusta, sentirsi pronti e incontrare la produzione adatta per realizzare il film nel modo migliore possibileˮ.

Se, come scriveva Nietzsche, bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante, e se la stella danzante è l’artista, quale caos abitava Fabrizio Benvenuto?

“Credo che fosse il bisogno di abbracciarmi. Attraverso questo film volevo offrire quell’abbraccio a me stesso, perché nessuno mi aveva preparato davvero alla difficoltà di convivere con un sogno come questo. Nessuno mi aveva spiegato che cosa significhi trascorrere anni inseguendo qualcosa che si desidera profondamente senza sapere se la si raggiungerà mai. Se oggi potessi tornare dal Fabrizio ventitreenne che cercava di capire come fare cinema e come realizzare un film, vorrei che incontrasse Il protagonista. Credo che il film contenga qualcosa di protettivo, quasi salvifico, nei confronti di chi prova a diventare artista in un contesto pieno di ostacoli, condizionamenti economici, logiche industriali e dinamiche che rischiano spesso di soffocare la dimensione più autentica della ricerca personale. Nel film vediamo un uomo che riceve continuamente colpi dalla vita. A un certo punto sembra aver realizzato il proprio sogno e concedersi finalmente un momento di tregua, ma viene nuovamente trascinato negli inferi. Era importante raccontare anche questo aspetto. Volevo lasciare una traccia in chi vive la stessa condizione. Una delle soddisfazioni più grandi è sentire artisti provenienti da discipline diverse, attori, musicisti, pittori, che dopo la visione mi dicono: ‘Grazie, perché mi sento meno solo’. In fondo, è proprio questo l’abbraccio che cercavo di offrireˮ.

Perché Fabrizio Benvenuto sente il bisogno di raccontare storie? Da dove nasce questa esigenza?

“È una domanda molto difficile, perché non credo di possedere una risposta razionale. Ho la sensazione che esista una parte di me che lavori autonomamente rispetto alla persona che vive la quotidianità. C’è la mente, la fantasia, il cuore: una dimensione interiore che continua a elaborare immagini e intuizioni anche quando non ne sono consapevole. È come se esistesse un ecosistema indipendente dal Fabrizio che si sveglia la mattina, incontra gli amici, parla con la propria compagna o si occupa delle normali attività quotidiane. Da quell’ecosistema arrivano continuamente suggestioni, immagini e intuizioni. Io, in fondo, mi limito a prenderne nota. A un certo punto qualcosa dentro di me suggerisce: racconta questa storia, oppure raccontane un’altra. Per questo faccio fatica a spiegare l’origine del desiderio di narrare. Ho l’impressione che la spinta a raccontare storie sia, almeno in parte, al di fuori del mio controlloˮ.

Il cinema è arrivato prima come spettatore e poi come autore. È stata un’epifania improvvisa oppure una lenta presa di coscienza?

“Direi una lenta presa di coscienza culminata in un’epifania. Fin da quando avevo diciassette o diciotto anni e realizzavo piccoli racconti audiovisivi, il cinema era ciò che mi appassionava più di ogni altra cosa. Tuttavia vivevo in un contesto che mi spingeva verso direzioni diverse e quel desiderio rimaneva sullo sfondo. Con il passare del tempo, però, mi sono accorto che era un sogno che non mi lasciava in pace. E quando un sogno non ti lascia in pace, prima o poi devi decidere di affrontarlo. Ho capito che, se non ci avessi almeno provato, mi sarei portato dietro quel rimpianto per tutta la vita. Ricordo molto bene un corso di cinema che frequentai a Milano quando avevo diciannove anni. Era tenuto da Gianni Canova. Fu la prima volta che vidi un adulto parlare di cinema con assoluta serietà. Può sembrare un dettaglio, ma per me fu una scoperta enorme. Fino a quel momento non avevo mai incontrato qualcuno che parlasse del cinema come di una professione possibile o come di qualcosa che andasse oltre il semplice intrattenimento. La mia epifania avvenne proprio allora. Ascoltando Canova, compresi che il cinema era qualcosa di importante e di concreto. Vedere un maestro e un appassionato raccontarlo con quella passione mi diede il coraggio di compiere una scelta molto precisa: trasferirmi a Roma e provare a realizzare i miei filmˮ.

È stato facile far comprendere questa scelta alle persone che la circondavano? Lei, come me, proviene da un contesto in cui spesso l’aspirazione massima dei genitori coincide con il classico posto fisso. Non per cattiveria o perché vogliano soffocare i sogni dei figli, ma perché cercano rassicurazioni. Come ha vissuto quel momento?

“Sì, è stato uno shock. Sono una persona che tende a trattenere molte cose dentro di sé e poi, a un certo punto, le lascia emergere tutte insieme. I miei genitori non erano affatto persone chiuse all’ascolto; semplicemente mi vedevano soffrire senza riuscire a comprenderne davvero la ragione. A un certo punto è emerso tutto. Ricordo di aver detto quasi d’impulso: ‘Voglio fare film, voglio fare cinema’. Mi uscì come un’esigenza improvvisa e incontenibile. La loro reazione fu di sorpresa: ‘Vuoi fare film? Ma non ce l’hai mai detto. Perché stai male e non ne parli con noi?’. Avevo esitato a lungo proprio perché sapevo che quella scelta sarebbe stata, più che deludente, fonte di preoccupazione per loro. Credo che la paura fosse il sentimento dominante. Con il tempo, però, hanno creduto in me. Mi hanno accompagnato lungo questo percorso e oggi posso dire che sono i miei primi sostenitori. Per questo mi considero fortunato. Anche il film affronta questo tema. Il conflitto tra genitori e figli che emerge nella storia non è autobiografico, ma nasce dall’osservazione di molte situazioni reali. Spesso i genitori si spaventano e non comprendono immediatamente determinate scelte. Credo che molti giovani spettatori potrebbero tranquillamente rivolgersi ai propri genitori e dire: ‘Guardiamo questo film insieme’ˮ.

Come ha reagito, invece, il suo gruppo di amici? Quando ha capito di voler fare cinema e lo ha comunicato alle persone che le stavano accanto, come l’hanno guardata?

“La cosa che mi colpisce è che, al di fuori della famiglia, amici e perfino estranei reagiscono spesso allo stesso modo: con una luce negli occhi. Mi è successo proprio pochi giorni fa. Ero stato fermato a un posto di blocco. Venivo dalla Calabria ed ero arrivato a Roma con l’auto carica di valigie. Gli agenti stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro, con grande serietà. A un certo punto mi hanno chiesto quale fosse la mia professione. Ho risposto: ‘Faccio il regista’. All’improvviso il loro atteggiamento è cambiato. Mi hanno detto: ‘Davvero? Che bello il cinema’. È stata esattamente la stessa reazione che ho visto negli amici, nelle persone incontrate al bar e, più in generale, in chiunque scoprisse che volevo fare film. C’è qualcosa nel cinema che continua ad alimentare un immaginario collettivo molto potente. Ed è bello ricordarlo, perché spesso tendiamo a dimenticarlo. Dimentichiamo la luce che il cinema riesce ancora ad accendere negli occhi delle personeˮ.

Qual è stato, fino a oggi, il sacrificio più grande che ha affrontato per inseguire questo sogno?

“Senza dubbio il tempo. Il tempo sottratto alla famiglia. Il tempo sottratto all’amore. Il tempo sottratto alle amicizie. Guardandomi indietro, mi rendo conto di aver trascorso moltissimo tempo da solo, cercando di capire che cosa stessi dicendo a me stesso e che cosa stessi realmente cercando. Per me è stata necessaria una lunga esperienza di solitudine. Almeno nel mio caso, è stato cosìˮ.

Il suo lavoro ha influenzato la vita privata? Oppure sono state le scelte personali a essere condizionate dalle esigenze professionali?

“Assolutamente sì, la influenza moltissimo. Nel mio caso, però, accade qualcosa di particolare: quella che normalmente viene definita vita professionale è forse la dimensione più personale della mia esistenza. Quasi l’opposto di ciò che accade in molte altre professioni. Spesso ho la sensazione che siano state le relazioni personali a influenzare il mio rapporto con il cinema, e non viceversa. Anche perché fare cinema è difficile da spiegare. Esistono lavori che presentano percorsi altrettanto complessi, forse persino più complessi di questo, ma che seguono tappe relativamente ordinate. Il cinema no. Il cinema può farti svegliare alle quattro del mattino, tenerti sveglio per quarantotto ore consecutive oppure costringerti a dormire per altre quarantotto. Agli occhi degli altri può sembrare che non stia accadendo nulla, mentre dentro di te succede di tutto. È un caos continuo. Bisogna interpretare se stessi. Comprendere che cosa fare delle idee che arrivano all’improvviso. Può capitare di apparire stanchi nei momenti meno opportuni oppure euforici alle cinque del mattino, perché la mente sta elaborando intuizioni che devono essere catalogate, organizzate e comprese. Tutto questo incide inevitabilmente sui rapporti umani. Che si tratti di una relazione sentimentale o semplicemente di un viaggio di dieci giorni con gli amici, il cinema entra nelle relazioni e ne modifica profondamente gli equilibriˮ.

Che cosa sogna Fabrizio Benvenuto?

“I sogni sono probabilmente ciò che proteggo più di ogni altra cosa. Forse è anche per questo che mi infastidisco quando qualcuno mi sveglia. Per me rappresentano la parte più autentica della mia vita. Ho la fortuna di sognare quasi ogni giorno e, quando accade, cerco di conservare quell’atmosfera il più a lungo possibile. Spesso evito perfino i contatti con l’esterno nelle prime ore della giornata, perché desidero restare immerso in quelle immagini, in quelle sensazioni e in quelle dinamiche che altrimenti rischierebbero di dissolversi. Continuo a viverle anche da sveglio. Le ripercorro mentalmente, le osservo e molto spesso, nel silenzio, emerge anche un significato. Talvolta quei sogni finiscono per trasformarsi in scene future. Non sempre, perché trasformare i sogni in cinema richiede risorse. Rimangono però una fonte inesauribile di immaginazione e di vita. In fondo, sono una delle ragioni per cui continuo a sentirmi vivoˮ.

E dal punto di vista professionale? Si è dato un obiettivo, una meta, un traguardo preciso?

“No, non in senso assoluto. Ragiono per tappe ravvicinate. La mia prossima meta è il prossimo lungometraggio. È già pronto e desidero realizzarlo nel miglior modo possibile. Cerco di concentrarmi su un film alla voltaˮ.