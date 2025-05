Fabrizio Borra morto a 64 anni per un tumore al cervello, era il fisioterapista di Jovanotti e Tamberi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabrizio Borra è morto a 64 anni per un tumore al cervello. Il fisioterapista dei vip è deceduto a Forlì, città in cui viveva dopo il trasferimento da Brescia, dove era nato. La lista di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno scelto Borra come fisioterapista è lunga: va da Tamberi a Jovanotti, passando per Alonso. Proprio Jovanotti e Alonso hanno ricordato l’amico scomparso con toccanti parole sui social network.

Fabrizio Borra morto per un tumore al cervello

Fabrizio Borra è morto nella mattinata di domenica 11 maggio, due giorni dopo il suo 64esimo compleanno. È deceduto a Forlì, dove viveva in seguito al trasferimento da Brescia, sua città natale.

Borra era malato da un anno di tumore al cervello. A settembre era riapparso, visibilmente affaticato, al Gran Premio di Formula 1 di Monza, per concedersi quello che lui aveva definito, come riportato dal Corriere della Sera, un regalo dopo una difficile operazione alla quale si era sottoposto.

Fabrizio Borra.

La lista di clienti vip di Fabrizio Borra

In tantissimi, tra personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, hanno scelto nel corso degli anni di sottoporsi alle cure di Fabrizio Borra.

Trent’anni fa proprio Borra, per esempio, aiutò Marco Pantani a risalire in bicicletta dopo il terribile scontro con un’auto alla Milano-Torino 1995, in cui il “Pirata” si provocò la frattura esposta e scomposta della tibia e del perone della gamba sinistra.

Tra i ciclisti, anche Bettini, Cipollini e Pogacar sono stati trattati da Fabrizio Borra.

A Borra, l’oro olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi ha dedicato la vittoria degli Europei a Roma.

L’elenco di clienti è ancora molto lungo: va da Jovanotti e Benigni ai piloti Dovizioso, Schumacher e Alonso.

Il toccante omaggio di Alonso e Jovanotti a Fabrizio Borra

Fernando Alonso ha ricordato con parole toccanti l’amico Fabrizio Borra, scomparso domenica. Il messaggio del pilota spagnolo: “Mi mancherai, Fabri. Ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliori. Tutta la carriera assieme a me è stata la fortuna più grande che potessi avere”.

Jovanotti, sui social, ha ricordato la “lezione” appresa da Borra: “Testa alta e andare avanti, sorriso, accoglienza e umanità e studiare ogni giorno, tutto il resto non dipende da noi”.