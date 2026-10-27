Fabrizio Cesare Acerni morto dopo l'incidente in moto sul ponte Guido Crepax a Milano, coinvolta un'ambulanza

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incidente in moto, che ha visto coinvolta anche un’ambulanza, è costato la vita a Fabrizio Cesare Acerni sul ponte Guido Crepax a Milano. Il 30enne è morto dopo il ricovero all’ospedale Niguarda, dove era arrivato in condizioni critiche. Secondo la prima ricostruzione, Acerni con la sua moto ha tamponato un taxi che aveva inchiodato all’improvviso per evitare lo schianto con un’ambulanza che stava superando un autobus.

Incidente sul ponte Crepax, muore il 30enne Fabrizio Cesare Acerni

Dopo l’impatto con la parte posteriore del taxi, avvenuto sul ponte Guido Crepax a Milano, in zona San Cristoforo, Fabrizio Cesare Acerni è finito sull’asfalto ed è stato urtato dall’ambulanza che arrivava in senso opposto.

Sempre in base ai primi accertamenti, il mezzo di soccorso non aveva né lampeggianti né sirene accese. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di lunedì 26 ottobre mentre il decesso risale alla notte tra lunedì e martedì.

ANSA

Il tamponamento dopo un sorpasso dell’ambulanza

Fabrizio Cesare Acerni è arrivato all’ospedale Niguarda in condizioni critiche. I primi soccorsi sono stati prestati proprio dai sanitari che viaggiavano a bordo dell’ambulanza che lo ha colpito dopo l’incidente.

Gli accertamenti sull’esatta dinamica dello schianto sono stati svolti dagli agenti della Polizia locale di Milano. In base ai primi riscontri, l’ambulanza che ha superato l’autobus sul ponte Crepax non era in emergenza, e quindi non aveva in funzione lampeggianti o sirene.

In quel momento, dalla carreggiata opposta, stava arrivando un taxi che per evitare l’impatto ha frenato all’improvviso. Fabrizio Cesare Acerni, alla guida del suo scooter, non è riuscito a evitare lo schianto e ha colpito il cofano del taxi. Oltre a finire con violenza sull’asfalto, il 30enne è stato colpito dalla stessa ambulanza.

A Milano 27 morti per incidenti da inizio anno

Spetterà ora al magistrato di turno disporre l’eventuale autopsia e gli accertamenti tecnici su tutti i mezzi coinvolti nell’incidente avvenuto lunedì 26 ottobre sul ponte Guido Crepax a Milano.

Fabrizio Cesare Acerni è l’ultima vittima di una tragica sequenza che nel 2026 continua ad allungarsi sulle strade milanesi: è la ventisettesima in dieci mesi.

Poco più di una settimana prima, il 18 ottobre, aveva perso la vita Nicolas Avvenimenti, finito con la sua bicicletta elettrica contro un’auto in via Trilussa, a Quarto Oggiaro.