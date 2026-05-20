Fabrizio Corona a processo contro Giorgia Meloni, colpo di scena a Palazzo Chigi: perché è saltata l'udienza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Colpo di scena a Palazzo Chigi in merito al processo che vede contrapposti Fabrizio Corona e Giorgia Meloni: l’udienza inizialmente in programma giovedì 21 maggio è saltata. Il motivo è legato a “sopravvenuti impegni della presidente del Consiglio”. Il processo vede imputati Fabrizio Corona e un giornalista del sito Dillingernews.it. L’accusa contesta il reato di diffamazione aggravata.

Salta l’udienza a Palazzo Chigi del processo a Fabrizio Corona

Non si svolgerà domani giovedì 21 maggio, come inizialmente previsto, l’udienza a Palazzo Chigi del processo che vede contrapposti Fabrizio Corona e la premier Giorgia Meloni.

L’avvocato difensore di Corona, Ivano Chiesa, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia Adnkronos: “Sono stato chiamato pochi minuti fa dal Tribunale di Milano e mi hanno annunciato che l’udienza non si terrà per sopravvenuti impegni istituzionali della presidente del Consiglio“.

ANSA

Il processo che vede contro Fabrizio Corona e Giorgia Meloni

Il processo è davanti al Tribunale di Milano, VIII sezione penale, e vede imputati Fabrizio Corona e un giornalista del sito Dillingernews.it.

L’accusa contesta il reato di diffamazione aggravata in relazione a un articolo uscito, nell’ottobre del 2023, in cui veniva fatto riferimento a un fantomatico “rapporto affettivo” tra la presidente del Consiglio e il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina, anche lui parte civile nel processo.

La richiesta di Giorgia Meloni nel processo contro Fabrizio Corona

Prima del nuovo colpo di scena, l’appuntamento era stato fissato per le ore 12 di giovedì 21 maggio a Palazzo Chigi: Fabrizio Corona avrebbe dovuto rispondere alle domande del pm, così come Giorgia Meloni avrebbe dovuto fare altrettanto con i quesiti posti dal difensore dell’ex “Re dei paparazzi”, l’avvocato Ivano Chiesa.

“La videoconferenza della teste non è stata accettata (come sua facoltà) dall’imputato, e la premier ha allora esercitato l’altrettanto propria facoltà di chiedere l’audizione non in Tribunale a Milano, ma nella sede di governo“, aveva fatto sapere il ‘Corriere della Sera’, motivando così il motivo della trasferta processuale.

I precedenti a Palazzo Chigi

Non è la prima volta che Palazzo Chigi si trasforma in un’aula di Tribunale. Tra i precedenti più noti spicca quello del 2002 relativo al processo d’Appello a Marcello Dell’Utri, che si trasferì da Palermo a Roma per ascoltare come teste l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Più recente, nel 2021, è la deposizione dell’allora premier Giuseppe Conte all’udienza preliminare catanese su Matteo Salvini, sotto processo per il ritardo dello sbarco dei migranti soccorsi dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera.