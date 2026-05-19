Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni, interrogati entrambi a Palazzo Chigi

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Nel 2023 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione, a seguito di un articolo, pubblicato su un sito dell’ex paparazzo, contenente voci sulla vita privata della premier. A tre anni dalla denuncia, il processo inizia con la prima udienza a Palazzo Chigi.

La denuncia di Giorgia Meloni a Fabrizio Corona

La denuncia per diffamazione di Giorgia Meloni è relativa a un articolo pubblicato nell’ottobre 2023 sul sito ideato da Fabrizio Corona, Dillingernews.it. Il pezzo era firmato semplicemente “redazione” e alludeva alla vita privata della premier.

In particolare si leggeva: “Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell’Isola. Bello, bravo e in gran carriera. E se fosse proprio lui ad aver riportato l’amore nel cuore spezzato della premier?”.

ANSA

L’articolo alludeva a una presunta relazione tra Meloni e un ex deputato siciliano di Fratelli d’Italia.

La frase fa uso del condizionale e del punto interrogativo, ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni decise di denunciare Corona e l’allora direttore responsabile del sito, il giornalista Luca Arnau, così come fece anche l’esponente di Fdi tirato in ballo nell’articolo.

Il processo a Palazzo Chigi

A tre anni dalla denuncia, è arrivato il momento della prima udienza del processo che si terrà a Palazzo Chigi.

Il giudice cancelliere, i pm e i team dei legali della premier, di Corona e di Arnau, così come i legali dell’altro denunciante, l’ex deputato di Fratelli d’Italia , sono attesi alle 12 di giovedì 21 maggio a Palazzo Chigi.

Fabrizio Corona è chiamato a rispondere alle domande del pm, così come la premier dovrà essere interrogata dal difensore del re dei paparazzi, l’ormai noto avvocato Ivano Chiesa.

“La videoconferenza della teste non è stata accettata (come sua facoltà) dall’imputato, e la premier ha allora esercitato l’altrettanto propria facoltà di chiedere l’audizione non in Tribunale a Milano, ma nella sede di governo”, ha fatto sapere il Corriere della Sera, motivando il perché di questa trasferta processuale.

I precedenti processi a Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi si sono già tenute udienze di altri processi. Per esempio, nel 2002 il processo d’Appello a Marcello Dell’Utri si trasferì da Palermo a Roma per ascoltare come teste il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Nel 2021 invece si è tenuta la deposizione dell’allora premier Giuseppe Conte, all’udienza preliminare catanese su Matteo Salvini, finito sotto processo per aver ritardato lo sbarco di 131 migranti soccorsi dalla nave “Gregoretti” della Guardia Costiera.