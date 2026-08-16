Fabrizio Corona all'ippodromo di Corridonia, il Ministero ritira il patrocinio: "Ora fondo un partito"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Scoppia la polemica dopo la presenza di Fabrizio Corona a una kermesse ippica a Corridonia, in provincia di Macerata: la sua presenza non è stata gradita dal Ministero dell’Agricoltura, che ha diffidato formalmente gli organizzatori dall’utilizzare il proprio logo. Corona non l’ha presa bene: ha minacciato di fondare un partito di destra per erodere consenso alla premier Giorgia Meloni.

Fabrizio Corona, il Ministero toglie il patrocinio

Fabrizio Corona era atteso come ospite all’Ippodromo Sigismondo Martini per il Gran Premio Città di Corridonia.

A poche ore dall’appuntamento, però, il Ministero dell’Agricoltura, che ha competenza anche sul settore ippico, ha deciso di togliere il patrocinio.

ANSA

“L’evento per il quale è prevista la partecipazione di Fabrizio Corona nulla ha a che vedere con l’attività promossa dal ministero dell’Agricoltura”, si legge in una nota del Ministero che annuncia azioni legali per ogni ulteriore eventuale uso improprio.

Il logo della discordia

Il Corriere della Sera riporta un inciso di Patrizio La Pietra, sottosegretario al Masaf: “Neanche un euro del ministero e quindi dei contribuenti italiani entrerà nelle tasche del signor Corona“.

Il quotidiano riporta anche la replica di Caroli Global Service Srl, società che gestisce l’ippodromo Sigismondo Martini di Corridonia: “Sulla locandina avevamo ricevuto autorizzazione scritta dal Masaf”. Solo a ridosso dell’evento, sarebbe arrivata la diffida ministeriale.

La società rivendica di avere agito con correttezza e buona fede ma – viene scritto – ha comunque rimosso subito “il logo per non interferire con il Premio Città di Corridonia”. Viene inoltre precisato che “nessun fondo pubblico Masaf è andato all’ospite” e che “le spese promozionali sono state coperte con risorse proprie”.

La reazione di Fabrizio Corona

Corona è andato immediatamente all’attacco: “Siete contenti che sono qui? Perché a settembre ho il processo con Giorgia Meloni”, ha esordito dal palco.

Corona è stato denunciato dalla premier per diffamazione e la prossima udienza è prevista per il 28 settembre.

“Lo sapete che quando hanno saputo che c’ero io non mi volevano far salire sul palco. State attenti perché l’anno prossimo faccio il partito“, ha aggiunto.

Poi la minaccia al centrodestra è stata ribadita tramite una storia di Instagram: “Giorgia Meloni deve capire che non sono come Vannacci”, ha scritto. Nel testo originario, per la verità, a differenza di quello qui riportato, era contenuto un insulto al generale.

“Se alla fine decido veramente di fare il partito, sono di destra, due conti se li deve fare”, ha concluso Corona.