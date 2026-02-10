Fabrizio Corona annuncia "due grandi progetti", crescono le voci sul partito politico "Falsissimo"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fabrizio Corona strizza l’occhio alla politica? Le voci sulla fondazione di un eventuale partito si fanno sempre più insistenti dopo il rumore generato dal caso Alfonso Signorini, culminato con lo scontro con la famiglia Berlusconi, i profili social sospesi e i video di Falsissimo rimossi. Lui stesso, di recente, ha escluso l’idea di una candidatura, ma non la realizzazione di un movimento. E su X ha alimentato il tam tam annunciando "due nuovi grandi progetti". Uno potrebbe essere proprio il partito Falsissimo.

L’idea del partito politico "Falsissimo"

I numeri generati da Fabrizio Corona su YouTube con i suoi video di Falsissimo hanno del clamoroso: si parla di milioni di visualizzazioni e di migliaia di abbonati, tra chi lo critica e chi lo esalta.

Esaltazione che si respira dai video diffusi sui social relativi alle serate nelle discoteche di tutta Italia, finite sotto i riflettori dopo la sospensione dei profili social da parte di Meta, Google e TikTok.

L’attenzione mediatica su Corona è comunque sempre forte e da mesi si rincorrono le voci di una sua possibile entrata in politica, incoraggiata proprio dai numeri.

L’1 febbraio, a Cronache Maceratesi, ha escluso la candidatura politica, rilanciando però di pensare alla creazione di "un partito o di un movimento, sto decidendo".

Il nome? Ovviamente Falsissimo.

Il tweet di Corona sui "nuovi progetti"

Lunedì 9 febbraio, su X, Fabrizio Corona ha invece annunciato di aver "ricaricato tutte le puntate" di Falsissimo su YouTube e di essere pronto a pubblicare un nuovo episodio.

Ma, soprattutto, ha scritto che "stiamo lavorando a due nuovi grandi progetti che ci possano rendere liberi dagli attacchi di qualsiasi potere".

La sensazione è che possa avere a che fare con la discesa in campo.

Lui stesso, nei giorni scorsi, ha dichiarato che ci sarà una rivoluzione a metà marzo, senza però entrare nei dettagli.

La sfida ai giudici

Lo scorso gennaio, uscendo dal Tribunale di Milano, aveva invece sfidato i giudici: "Faccio 70 milioni di interazioni, più di un partito. Se mi chiudono fondo una lista civica, vinco le elezioni e comando tutti, anche la magistratura".

Il nuovo soggetto dopo quello di Vannacci

Difficile pensare cosa succederebbe se, davvero, Corona lanciasse un suo partito.

Ad oggi, il suo target sembra essere legato ai giovani, ma il suo obiettivo consisterebbe soprattutto nel prendere i voti di chi ha smesso, da tempo, di andare al seggio.

Una sorta di Movimento 5 Stelle 2.0, almeno nella genesi, con l’ex re dei Paparazzi a fare il Beppe Grillo della situazione: nessuna candidatura, solo creazione e gestione.

Lo scenario politico potrebbe quindi essere rivoluzionato nel 2027, quando si voterà per le nuove elezioni Politiche dopo i 5 anni del Governo Meloni: oltre a FdI, Pd, M5S, Forza Italia, Lega, Azione, Italia Viva, +Europa e Noi Moderati, alla corsa parteciparà sicuramente Roberto Vannacci con Futuro Nazionale, ma a lui potrebbe aggiungersi anche Corona.

Un Corona che difficilmente giocherebbe in squadra col centrodestra (da escludere, visti i rapporti logori con Pier Silvio e Marina Berlusconi) o col centrosinistra: sarebbe un battitore libero.

Gli indizi di Adinolfi

Sullo sfondo si staglia la figura di Mario Adinolfi, estimatore e difensore di Fabrizio Corona soprattutto negli ultimi tempi, tanto da definirsi "l’unico giornalista" a gridare alla censura nei confronti dell’ex agente dei fotografi.

"Songo un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona", ha aggiunto nei giorni scorsi, ma è altamente improbabile che Corona possa accettare un ruolo da comprimario. Per questo è più plausibile che fondi lui un partito, magari coinvolgendo Adinolfi: al momento, però, resta una suggestione.

Le dichiarazioni su Renzi

Di Fabrizio Corona in politica se n’era già parlato anni fa.

Era stato lui stesso, nel 2012, a dirsi un estimatore di Matteo Renzi, allora premier e leader del Pd: "Gli direi che in un futuro mi piacerebbe fare politica. Imparerei da lui perché da tutte le persone c’è da imparare, poi quello che avrei imparato lo userei magari nei miei progetti".

La replica di Renzi, attraverso il suo portavoce di allora: "Nessuno gli chiederà di far politica con noi. Per noi infatti la politica è una cosa seria".