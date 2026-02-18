Fabrizio Corona annuncia la nuova puntata di Falsissimo e attacca i Berlusconi: "Vi siete suicidati"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Fabrizio Corona torna ad attaccare il mondo Mediaset, Alfonso Signorini e Marina e Pier Silvio Berlusconi. In un post pubblicato su Instagram dal profilo “Io Sono Notizia”, l’imprenditore 51enne ha annunciato che il 2 marzo pubblicherà una nuova puntata di Falsissimo contro il potere. “Marina, mi sa che capirai che vi siete suicidati”, ha infine dichiarato, rivolgendosi alla numero uno di Fininvest.

Nuova puntata di Falsissimo annunciata da Corona: i Berlusconi nel mirino

Corona si è scagliato contro i fratelli Berlusconi e Mediaset, nominando anche Signorini e lanciando accuse che potrebbero diventare oggetto di ulteriori procedimenti giudiziari.

In particolare, l’ex re dei paparazzi ha sostenuto che Mediaset abbia pagato Meta per bloccare i suoi canali, arrivando addirittura a dire che i vertici di Cologno Monzese abbiano influenzato un giudice.

“Avete voluto la guerra, mi avete bloccato pagando i social? Mi avete fatto rimuovere le puntate con le amicizie del vostro potere? Avete chiamato la Rai, i clienti, i teatri, i locali per bloccarmi, silenziarmi? Avete influenzato il giudice con quella sentenza clamorosa? Avete provato a chiudermi YouTube? Avete fatto una causa temeraria chiedendomi 160 milioni? Pensavate che mi spaventavo? Avete sbagliato persona”. Così Corona nel post in cui è tornato a pronunciarsi contro Mediaset e in cui ha annunciato che il 2 marzo uscirà la puntata di Falsissimo intitolata “La resa dei conti”.

“Io – ha aggiunto – non sono mio padre, Biagi, Santoro, Travaglio. E voi siete solo figli che hanno ereditato un potere che non siete capaci di gestire. Guardate la puntata che non potete bloccare e poi capirete con chi avete a che fare. I potenti supponenti li schifo. Siete solo capaci di silenziare, ma per farlo con me, mi dovete sparare. Vediamo chi vince, chi paga chi e quanto”.

Infine la frase indirizzata a Marina Berlusconi: “P.S. Marina, guarda la puntata. Annoiati ancora una volta, poi mi sa che capirai che vi siete suicidati”.

Il riferimento di Corona è a quanto ha dichiarato di recente la presidente di Fininvest a proposito di Falsissimo: “Mi hanno costretto a vedere una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l’ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati”.

Corona: “Mediaset e Signorini devono avere paurona”

Corona ha ribadito quanto scritto nel post menzionato anche in una sua recente apparizione a un evento live. “Funziona così la legge, se c’è un reato di diffamazione si fa denuncia e si aspetta l’esito del processo”, ha detto davanti al pubblico.

Quindi, parlando delle mosse legali di Mediaset, ha aggiunto: “Sapete cosa vuol dire questo? Che hanno paurina. Ma il canale YouTube non è chiuso e oggi vi dico una cosa: il 2 marzo la resa dei conti. Per quello che pubblicherò, credo che Mediaset e Signorini non debbano avere paurina, ma paurona. Perché vi faccio un cu** così. Ve l’ho detto, per fermarmi, mi devono sparare”.

L’ex re dei paparazzi in ospedale: “Sono malato ma non posso fermarmi ora”

Nei giorni scorsi Corona si è mostrato in un letto d’ospedale del Fatebenefratelli di Milano, dove è stato ricoverato per tre giorni nel reparto di cardiologia.

Ospite di Fabio Brescia a Radio Marte, ha raccontato che cosa è successo: “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla”. Corona ha aggiunto che i medici gli hanno consigliato riposo, ma che lui non ha intenzione di fermarsi.

“Per me è uno sforzo. I medici dicono “ti devi fermare 10 giorni”, un amico con cui lavoro mi dice ‘I grandi campioni si fermano e ripartono’, ma io non ho il tempo, soprattutto ora”, ha aggiunto Corona.

“In questo momento ogni giorno vale oro. Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto”, ha concluso.