Fabrizio Corona apre un nuovo profilo su Instagram, "un uomo non si cancella con un clic": chiuso poco dopo

Fabrizio Corona non ci sta e dopo la chiusura del suo profilo e quello di Falsissimo è tornato sui social con un nuovo profilo Instagram. Dopo lo stop ai propri canali in seguito alle azioni in sede civile di Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset, l’ex re dei paparazzi non si è arreso e ha aperto un nuovo account con l’intento di proseguire la propria battaglia. Ma poche ore dopo l’account è stato oscurato, con la pagina che è stata rimossa come quelle precedenti.

Corona e il nuovo profilo Instagram oscurato

Dopo alcuni giorni di silenzio Fabrizio Corona era riuscito a tornare sui social con nuovo profilo social. Su Instagram, col nick “fabriziocoronareall”, è comparso un nuovo account dal quale l’ex re dei paparazzi ha puntato subito il dito contro Mediaset e Alfonso Signorini.

Già dalla bio la promessa della battaglia a denti stretti, col classico “trattative non ne facciamo” che mandava un chiaro messaggio a chi ha tentato di fermare lui e il suo Falsissimo.

ANSA

Ma poche ore dopo il ritorno, anche questa pagina è stata oscurata. Le motivazioni, al momento, sono ignote.

Il messaggio di Corona a Mediaset

Nelle poche ore di vita del nuovo account, però, Corona ha messo subito le cose in chiaro.

Aveva infatti promesso di non mollare, col primo post dalla palestra che era stato accompagnato da un lungo messaggio dalla chiusa significativa: “Un profilo si elimina in un click. Un uomo no. Un messaggio no. La verità no“.

Nello stesso messaggio aveva lasciato comunque intendere che la chiusura del profilo precedente non sarebbe stata il risultato di infrazioni formali, ma la conseguenza di contenuti ritenuti destabilizzanti per aver detto “cose che non dovevano essere dette” e di aver fatto “nomi che non dovevano circolare”.

Corona pronto al reclamo

Intanto i legali di Corona hanno depositato un atto di reclamo contro l’ordinanza del giudice civile di Milano Roberto Pertile che ha imposto di non diffondere ulteriori contenuti “di carattere diffamatorio”, di rimuovere tutti quelli già messi su web e social e di consegnare il materiale, compresi documenti, chat, immagini e video usati per le puntate del suo format Falsissimo.

Secondo Pertile Corona con quei video di attacchi a Signorini ha alimentato un “pruriginoso interesse del pubblico” e una “morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali” e ha accusato il conduttore “di aver ‘perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti'”, senza “neppure il conforto di prove”, per “offendere” la sua “dignità” e “ricavare profitto”.

Secondo l’avvocato Chiesa, storico legale di Corona, invece quel provvedimento di inibitoria si muove dal “presupposto errato che Fabrizio abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini”, mentre lui ha “denunciato l’esistenza di un sistema che avrebbe comportato la commissione di reati”.

Il reclamo ha al centro la libertà di espressione tutelata dalla Costituzione, contro ogni forma di “censura preventiva”. Toccherà ora a un collegio di giudici civili fissare udienza.

Falsissimo a teatro

Espulso dai social e col profilo di Falsissimo oscurato, Corona non resterà con le mani in mano. Negli ultimi giorni, infatti, ha annunciato di aver deciso di portare a teatro Falsissimo.

Secondo quanto riferito da Gruppoanteprima, Corona sarà in tour a maggio da Nord a Sud, da Milano a Padova fino a Roma, Napoli e la sua Catania.