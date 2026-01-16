Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, "altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Fabrizio Corona torna ad attaccare Alfonso Signorini, annunciando un nuovo episodio del suo podcast “Falsissimo – Il prezzo del successo”. L’imprenditore milanese ha sostenuto che il materiale da lui stesso raccolto dimostrerà che l’ex conduttore del Grande Fratello Vip si sarebbe macchiato di “altri gravissimi reati”. L’ex re dei paparazzi ha inoltre attaccato i legali che assistono il direttore editoriale di Chi, definendoli “supponenti”.

Fabrizio Corona: “Nuove testimonianze che incastreranno Alfonso Signorini”

Con un post pubblicato su Instagram, Corona ha reso noto che lunedì 26 gennaio, a partire dalle ore 21, sarà disponibile una nuova puntata di “Falsissimo – Il prezzo del successo“.

“L’ex conduttore del GF si è, diciamo così, autosospeso da Mediaset (stranamente, il giorno dopo è uscita la notizia che lo stesso è indagato dalla Procura di Milano dai PM Gobbis e Mannella per violenza sessuale ed estorsione)”, ha scritto l’ex re dei paparazzi.

“I suoi avvocati, supponenti e incapaci, ci hanno dato dei balordi e dei criminali che vogliono soltanto distruggere l’immagine del direttore e hanno avuto il coraggio di definire Medugno un ragazzo abituato a fare qualsiasi cosa per il successo”, ha aggiunto Corona nel post.

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è l’influencer che ha denunciato Signorini, accusandolo di violenza sessuale in riferimento a presunti episodi avvenuti prima della sua entrata nella Casa più spiata d’Italia.

“In Falsissimo ep. 21 – ha proseguito Corona – vi mostreremo foto, chat, prove oggettive, interviste rubate, testimonianze e documenti che incastreranno Signorini e lo includeranno in altri gravissimi reati, che Alfonso, attraverso il suo metodo, ha perpetrato per anni alle spalle dei suoi padroni, che sono sempre stati consapevoli ma hanno fatto finta di niente. E secondo voi perché?”

Signorini: “La verità non ha fretta”

Signorini, da quando è stato travolto dallo scandalo, ha fatto parlare solamente i suoi avvocati, tranne in un caso. La scorsa settimana, in un editoriale apparso su Chi, ha fatto un elogio del silenzio, con chiaro riferimento alla vicenda che lo riguarda.

“In un’epoca in cui la chiacchiera è diventata moneta corrente – ha scritto il giornalista -, il silenzio è tornato a essere un bene raro. Prezioso. Quasi lussuoso. È il lusso di chi non ha bisogno di spiegarsi sempre. Di chi non misura il proprio valore in decibel o in trending topic. Di chi sa che la verità non ha fretta, e soprattutto non ha bisogno di essere urlata per esistere”.

Perché Corona ha attaccato Signorini

Nei giorni scorsi Corona, che risulta indagato per revenge porn, è stato raggiunto da un’inviata del programma Rai Lo Stato delle cose, affermando di non aver nulla di personale contro Signorini e che il suo obiettivo è fare a pezzi il sistema mediatico e di potere italiano:

“Cosa si è rotto nel rapporto con lui? Io sono entrato in quel sistema che ha distrutto mio padre, con un fine unico: entrare dentro per poi distruggere quel sistema. Io non ho attaccato Signorini perché ce l’ho con lui e ribadisco che la mia non era una vendetta, non mi importa nulla di questo. Io ho attaccato l’elemento più importante del sistema della comunicazione, uno degli uomini più importanti di Mediaset. Io voglio ostacolare il potere. Non lavoro per nessuno. Certo che rischio, lo so, ma io non mi fermo qui“.