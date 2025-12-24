Fabrizio Corona chiede scusa a Pierpaolo Pretelli, il video intimo citato a Falsissimo non era per Signorini

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“È colpa mia. Ho sbagliato”, con queste parole Fabrizio Corona ha chiesto scusa, pubblicamente, ad Antonio Medugno e, in seguito, a Pierpaolo Pretelli. Nella puntata Falsissimo, “Il prezzo del successo parte nuova”, nel corso dell’intervista al modello, l’ex re dei paparazzi ha voluto chiarire, e ritrattare, quanto detto su un presunto video intimo inoltrato da Pierpaolo Pretelli ad Alfonso Signorini. “Il video che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”, ha ribadito Fabrizio Corona.

Cosa aveva detto Fabrizio Corona su Pierpaolo Pretelli

Le scuse di Fabrizio Corona arrivano a seguito di un video citato nella prima puntata di Il prezzo del successo, pubblicato sul suo canale Youtube.

L’imprenditore aveva sostenuto che si trattasse di un filmato intimo inviato da Pierpaolo Pretelli ad Alfonso Signorini.

ANSA Pierpaolo Pretelli e la fidanzata Giulia Salemi al Festival del Cinema di Venezia

Successivamente, però, è emerso che quel contenuto non aveva alcun collegamento con il conduttore del Grande Fratello Vip.

Il video in questione, secondo quanto riportato anche da Selvaggia Lucarelli su Substack, risalirebbe infatti a molti anni prima e sarebbe stato realizzato da Pierpaolo Pretelli insieme ad alcuni amici durante una videochiamata.

Un contenuto che, secondo quanto ricostruito, era già circolato in passato senza consenso e che non aveva alcuna relazione con le accuse formulate.

Fabrizio Corona ha riconosciuto pubblicamente l’errore.

Ha voluto precisare che il filmato mostrato non era pertinente e che la sua diffusione aveva contribuito a creare un quadro fuorviante.

“Il video che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”, queste le parole nella puntata di Falsissimo.

Il silenzio di Pierpaolo Pretelli

Dopo la prima puntata de Il Prezzo del successo a Falsissimo, Pierpaolo Pretelli aveva scelto il silenzio sui social network.

Per diversi giorni era scomparso dalle piattaforme, mentre sui suoi profili continuavano ad arrivare commenti critici e messaggi offensivi.

Anche Marina Berlusconi ha puntato il dito contro l’odio social.

La sua ricomparsa è avvenuta in modo discreto, attraverso alcune immagini pubblicate dalla compagna Giulia Salemi, scattate nello studio del programma televisivo The Cage.

Una presenza misurata, senza dichiarazioni dirette, che ha segnato un primo ritorno alla normalità pubblica.

Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Substack, aveva raccontato della sofferenza dell’influencer.

“Secondo le mie fonti, è letteralmente traumatizzato dagli eventi. Non esce di casa, si sente ‘sporco’, sta perdendo la possibilità di onorare molti contratti”, ha scritto nel suo articolo sul caso Signorini.

Le scuse ad Antonio Medugno

Nel corso della puntata “Il prezzo del successo parte nuova”, Fabrizio Corona ha chiesto scusa anche ad Antonio Medugno.

“Tutto questo che avete sentito, è colpa mia. Ho sbagliato. Mi rivolgo a un pubblico grande e devo verificare bene prima le fonti che ho. Ho fatto un danno a questo ragazzo e questa storia mi è costata una perquisizione alle sei del mattino, a casa mia con un figlio di un anno. Gli chiedo scusa davanti a tutta Italia”, le parole dell’ex re dei paparazzi.

Antonio Medugno ha puntato il dito contro il suo ex agente, Alessandro Piscopo.

A suo dire, l’ex manager aveva fatto intendere che avesse accettato le presunte avances di Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip.

Andrea Righi, avvocato del conduttore, ha parlato al corriere.it: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito, ma è anche estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti. Verità che potrebbe in futuro emergere anche da elementi nuovi e sorprendenti”.