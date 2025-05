Fabrizio Corona contestato a Roma, scritte e un petardo esploso vicino alla porta del teatro Ambra Jovinelli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabrizio Corona è stato contestato a Roma, dove un petardo è esploso nei pressi di una porta di ingresso del teatro Ambra Jovinelli. Proprio lì, nella serata di venerdì 23 maggio, è in programma lo spettacolo dell’ex “Re dei Paparazzi”, intitolato “Falsissimo”. Sulla facciata di un muro sono state trovate due scritte: “Corona lurido verme” e “Corona infame”.

Fabrizio Corona contestato al teatro Ambra Jovinelli di Roma

Nella tarda serata di giovedì 22 maggio, un petardo è esploso a ridosso di una porta di ingresso del teatro Ambra Jovinelli, dove nella serata di venerdì 23 maggio è previsto lo spettacolo di Fabrizio Corona intitolato “Falsissimo”.

Alcuni cittadini hanno fermato una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante, in transito in via Giolitti, segnalando che, poco prima, ignoti avevano fatto esplodere il petardo. Lo scoppio, come riferito da ANSA, ha causato solo l’annerimento della parte inferiore di un vetro. Sul muro della stessa facciata sono state trovate due scritte contro l’ex “Re dei Paparazzi”: “Corona lurido verme” e “Corona infame“.

La denuncia dell’avvocata Carmen Trimarchi

Il Corriere della Sera ha riportato la denuncia dell’avvocata Carmen Trimarchi, residente del comitato Rinascita Esquilino: “La situazione a piazza Pepe e vie limitrofe diventa ogni giorno più esplosiva“.

Secondo la legale, questo è ciò che succede “quando lentamente si lascia degradare un territorio, nonostante le continue segnalazioni dei residenti, senza predisporre i necessari presidi di controllo che, in un’area critica come questa e altre simili dell’Esquilino, sono fondamentali. Lo chiediamo da anni, inascoltati”.

Secondo l’avvocata Carmen Trimarchi, “serve una seria presa di coscienza da parte di tutte le istituzioni del problema ‘degrado, insicurezza e illegalità’ e una fattiva collaborazione e azione al fine di porvi rimedio”.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul delitto di Garlasco

Nella giornata di martedì 20 maggio, Fabrizio Corona si era presentato davanti alla Procura di Pavia nel giorno dell’interrogatorio di Alberto Stasi e Andrea Sempio (che non si è presentato) sull’omicidio di Chiara Poggi

In quell’occasione, l’ex “Re dei Paparazzi”, che al delitto di Garlasco ha dedicato una puntata del suo show “Falsissimo”, ha detto: “Il vero colpevole non è Stasi e sono più di quattro“.