Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini, "Mediaset dice che mi sono inventato tutto per tutelarsi in Borsa"
Fabrizio Corona va all'attacco di Mediaset in un video, dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, chiamando in causa Pier Silvio e Marina Berlusconi
Fabrizio Corona va all’attacco di Mediaset sul caso Signorini. L’ex paparazzo tira in ballo sui social Pier Silvio e Marina Berlusconi sull’annuncio dell’autosospensione dal Grande Fratello del conduttore, al centro dello scandalo scatenato proprio dall’ex agente fotografico su un presunto sistema di favori sessuali dietro la partecipazione al reality.
L’attacco di Fabrizio Corona
Con un post sull’account Instagram del suo format Falsissimo, Corona ha commentato le motivazioni dell’autosospensione di Alfonso Signorini e il comunicato con cui Mediaset ha accolto la decisione del conduttore “di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”.
Nel video l’ex fotografo esordisce riportando le parole del suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, sulla nota dei legali del giornalista: “Che strano paese che è l’Italia: se suona l’allarme, non vanno a vedere se c’è qualcuno in casa, ma corrono a spegnere l’allarme”.
L’autosospensione di Alfonso Signorini
Con il video Corona replica senza mezzi termini al pool di legali di Alfonso Signorini, che annuncia l’autosospensione dell’assistito dai palinsesti Mediaset “per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media”.
“Voi vi rendete conto che stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, perché sono io, per i miei precedenti” ha chiesto rivolgendosi ai follower.
“Addirittura scrivono che la ricostruzione proposta a danno del dottor Alfonso Signorini è destituita di ogni prova o verità” sottolinea ancora Corona.
L’attacco a Mediaset
Secondo l’ex paparazzo sarebbe ancora più clamoroso il comportamento di Mediaset, perché “si affianca con solidarietà” al conduttore.
“Perché deve tutelare l’azienda in borsa” sostiene Corona, chiamando in causa la famiglia Berlusconi.
“Volete sapere perché Pier Silvio e Marina fanno questo? Perché lui custodisce i loro segreti” è l’attacco frontale dell’ex paparazzo.
Nel video, Corona promette infine nuove rivelazioni “a gennaio”, parlando di ulteriori chat, documenti e testimonianze, che dimostrerebbero le sue accuse.
“Ho centinaia e centinaia di ragazzi che mi hanno scritto e chi mi hanno fatto vedere le chat, dove Alfonso Signorini propone rapporti sessuali in cambio di favori televisivi e anche per quanto riguarda il giornale”.