Fabrizio Corona contro Belve "fa schifo, è morto perché Francesca Fagnani s'è trasformata in Maria De Filippi"

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Fabrizio Corona ha duramente attaccato il programma Rai Belve, di Francesca Fagnani, accusando la conduttrice di volersi “trasformare in Maria De Filippi”. La stagione 2026 di Belve ha fatto registrare fino a questo momento ascolti deludenti, venendo battuta dalla concorrenza di Mediaset. Sono quindi nate polemiche sull’evoluzione recente della trasmissione.

Corona attacca Belve e Francesca Fagnani

Fabrizio Corona ha commentato sul suo profilo X (già Twitter) i risultati deludenti degli ascolti della nuova stagione di Belve, attaccando direttamente proprio la conduttrice Francesca Fagnani.

“Belve è morto perché Francesca Fagnani ha provato in tutti i modi a trasformarsi in Maria De Filippi, e purtroppo è quasi riuscita a farlo. Belve fa schifo e merita di essere mandata in onda su Canale 5″ ha scritto Corona.

ANSA

Belve è stato negli ultimi anni uno dei programmi di maggior successo della Rai, sia per audience sia per rilevanza che ha ottenuto nella cultura popolare e sui social.

I risultati deludenti di Belve

Il ritorno di Belve non ha ottenuto i risultati sperati da parte della Rai e di Fagnani. Rispetto alle edizioni passate, la puntata dell’8 aprile è stata decisamente deludente, raccogliendo 1.371.000 spettatori circa l’8,8%.

A dominare la serata è stato Il Commissario Montalbano con 2.823.000 spettatori, il 15,9%, che non è però il principale termine di paragone a cui Belve puntava.

La concorrenza era infatti su Canale 5, con il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. La trasmissione ha ottenuto più di 2.0570.000 di spettatori, battendo nettamente Belve.

Il passato di Corona con Belve

Fabrizio Corona è stato, nel 2023, tra gli ospiti di una delle stagioni di Belve di maggior successo. Anche in quel caso ci furono polemiche, perché in un’intervista successiva Corona rivelò il compenso che aveva ottenuto per rispondere alle domande di Fagnani: 30.000 euro.

Corona non si era limitato però a partecipare a Belve. Successivamente, aveva infatti criticato anche Belve Crime, sempre per una questione di compensi.

Aveva infatti diffuso la notizia che la trasmissione avesse riconosciuto un compenso molto elevato a Massimo Bossetti, condannato per aver ucciso Yara Gambirasio, per la sua intervista.