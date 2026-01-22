Fabrizio Corona contro Mediaset rispolvera il famoso "editto bulgaro" di Berlusconi: frecciata a Pier Silvio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Fabrizio Corona ha ricordato l’editto bulgaro per commentare la denuncia a suo carico per diffamazione aggravata e minacce presentata da Mediaset. Inoltre, è stata richiesta, dall’azienda, una misura di prevenzione per impedirgli l’uso dei social e l’utilizzo del cellulare per diffondere contenuti che “danneggiano Mediaset”. L’ex paparazzo ha attaccato Pier Silvio Berlusconi citando il padre: “Non c’è differenza tra l’editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia?”.

Le parole di Fabrizio Corona contro Pier Silvio Berlusconi

Come riporta l’ANSA, prima di entrare in Tribunale a Milano, nel pomeriggio del 22 gennaio, per l’udienza civile di discussione del ricorso presentato da Alfonso Signorini, Fabrizio Corona ha parlato ai giornalisti.

Per l’ex paparazzo “non c’è differenza tra l’editto bulgaro di Berlusconi” e la scelta di Mediaset.

ANSA

“Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento e siccome oggi io ho il potere dei social, con una piattaforma libera, lo fanno con me”, le parole di Fabrizio Corona.

Il creatore di Falsissimo ha concluso poi invocando i giornalisti ad urlare allo scandalo.

Corona, in Tribunale per assistere all’udienza civile, è stato invitato a uscire. Così ha rilanciato dicendo – come riportato da Adnkronos – che “si accusa Corona di aver fatto milioni su questa cosa qua, quale è il problema di guadagnare? È una vendetta mirata? No. Ho un motivo per cui sono andato contro Signorini? No. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, io ho fatto un’indagine. Dei processi non ho paura, tutti i processi di diffamazione li vinco“.

E ancora: “Non abbiamo paura se dovessero darci qualche interdizione o l’arresto, sono 20 anni che combattiamo e la legge la conosciamo. Se ci sarà da difenderci à la guerre comme à la guerre, come facciamo da 20 anni”.

Nell’atto della difesa si dice “che all’interno della puntata, io ho diffamato gravemente Signorini senza alcun elemento probatorio. Come puoi scriverlo? Ci sono delle chat clamorose, degli audio clamorosi, delle fotografie clamorose, delle dichiarazioni e una denuncia… e non c’è un quadro probatorio?”.

La nuova denuncia contro Signorini

Fabrizio Corona ha poi aggiunto che contro Alfonso Signorini ci sarebbe una nuova denuncia di un uomo di Erba, in provincia di Como: “Per me ci sono persone che sono state sentite e hanno smesso di parlare“.

Le parole di Fabrizio Corona contro la famiglia Berlusconi

L’ANSA riporta anche le parole di Fabrizio Corona contro la famiglia Berlusconi pronunciate prima di presentarsi in Tribunale per l’udienza civile di discussione del ricorso presentata da Alfonso Signorini.

Il 21 gennaio ha tuonato: “Dove ha preso i soldi Berlusconi? Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social perché sono pericoloso, ma sei pazzo, io ti rovino”.

Inoltre, sui social Fabrizio Corona aveva scritto: “Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare”.

Cosa è l’editto bulgaro

L’editto bulgaro, citato da Fabrizio Corona, è diventato un neologismo perché utilizzato dopo una conferenza stampa di Silvio Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio, in visita ufficiale a Sofia.

Il 18 aprile 2002 parlò di uso “criminoso” della televisione pubblica.

Il riferimento era alle trasmissioni di Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi.

Il neologismo editto bulgaro venne coniato soprattutto per la frase di Silvio Berlusconi relativamente alla nuova dirigenza RAI.

Per il Cavaliere “sarebbe stato un preciso dovere della nuova dirigenza” non permettere più il ripetersi di simili situazioni.

I programmi di Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi furono, in seguito, estromessi dai palinsesti della RAI.

Il riferimento a “bulgaro” nacque anche perché ricordava le restrizioni delle libertà e dei diritti del regime politico del Paese da metà Novecento fino al 1989.

Perché Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona

L’ANSA ricorda che Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i legali che assistono Alfonso Signorini, avrebbero chiesto al giudice civile di Milano, Roberto Pertile, di emettere un provvedimento cautelare d’urgenza di “inibitoria” per impedire all’ex agente fotografico di mandare in onda sul web la prossima puntata del suo format ‘Falsissimo’ di lunedì 26 gennaio.

Inoltre, avrebbero richiesto di bloccare la ripubblicazione dei contenuti delle due precedenti in cui l’ex re dei paparazzi attaccava quello da lui definito “sistema Signorini”.

Mediaset avrebbe, invece, richiesto una misura di prevenzione per impedirgli l’uso dei social e pure l’utilizzo del cellulare per diffondere contenuti che danneggiano l’azienda.

L’ultima puntata lunedì 26 gennaio

Lunedì 26 gennaio ci sarà l’ultima puntata sul caso Signorini, come confermato da Fabrizio Corona: “Basta, chiudo l’inchiesta, chiudo la mia parte”.

L’ex agente fotografico ha però aggiunto che “sarò costretto a ritornarci perché io sono sicuro che questa roba qua non finisce più. Non che posso portare 50 puntate su Signorini, non ho bisogno di lui per fare milioni di visualizzazioni“.

Quanto agli altri nomi famosi annunciati, “ci sto lavorando, ma devono essere legati a delle inchieste perché il mio programma è un programma d’inchiesta, io non mi siedo lì a sparare caz**** sulle persone”.

Corona scende in politica?

Infine, Corona non ha escluso l’ingresso in politica perché col suo format fa “10-12 milioni di spettatori a puntata, tra tutte le piattaforme parliamo di 60-70 milioni di visualizzazioni. È più di una partito politico, se mi gira faccio una lista civica e magari vinco e comincio a comandare tutti”.