Fabrizio Corona denuncia Mediaset per "tentata estorsione", la rivelazione dell'avvocato Chiesa in un video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fabrizio Corona non si arrende e rilancia. Dopo la diffida di Mediaset ai giganti del web del calibro di Google, Meta e TikTok, che hanno deciso di rimuovere i contenuti di Falsissimo dal web e di oscurarne i profili social, l’ex re dei paparazzi ha provato a tornare online, venendo nuovamente bloccato. Così, come rivelato dall’avvocato Ivano Chiesa attraverso un video pubblicato su Instagram, ha deciso di denunciare l’azienda della famiglia Berlusconi “per tentata estorsione“.

Perché la denuncia per tentata estorsione

A spiegare il motivo della denuncia per tentata estorsione da parte di Fabrizio Corona ai danni di Mediaset è stato Ivano Chiesa, il suo avvocato di fiducia.

Il legale, su Instagram, ha dichiarato che l’azienda della famiglia Berlusconi “in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c’è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui“.

Chiesa ha anche spiegato perché, a suo dire, queste “missive di Mediaset” configurano una “tentata estorsione” e da qui “la denuncia” alla Procura di Milano.

In sostanza, viene contestato il fatto che “si chieda ad un gestore di una discoteca di impedire che qualcuno dica quello che vuole”.

E ancora: “Come si può pretendere questa condotta? Cosa dovrebbero fare, mettergli un tappo in bocca?“.

Secondo Chiesa, le missive avrebbero lo scopo di intimidire: “Chi le riceve si preoccupa e quindi il rischio è che non chiami più Corona a fare delle serate. Non vogliono fargli fare quelle serate, non vogliono farlo lavorare, l’hanno silenziato sui social e ora vogliono silenziarlo anche così”.

Quindi, la denuncia a Mediaset, “per tentata estorsione o per qualsiasi altro reato la Procura riterrà di indagare”, sarebbe motivata dal fatto che “si impedisce il suo diritto a lavorare”.

Chiesa, su Instagram, ha aggiunto che quanto fatto dall’azienda “è una cosa molto grave” perché non si può “impedire che qualcuno dica quello che vuole, non siamo in Corea”.

Il tentativo di tornare online

ANSA riferisce inoltre che Corona avrebbe provato a tornare online.

Avrebbe provato attraverso “un paio di tentativi”, ma senza successo.

Nel frattempo, i profili di Fabrizio Corona sui social Meta, quindi su Facebook e Instagram, restano irraggiungibili: stessa cosa per quel che riguarda Falsissimo.

Su YouTube, tutti i video sono stati oscurati.

Le indagini aperte

Sul tavolo della Procura, quindi, l’ennesimo fascicolo legato a Corona.

Si aggiunge ad altri filoni attualmente aperti:

accuse di revenge porn e diffamazione aggravata a carico di Corona

e diffamazione aggravata a carico di Corona accuse di violenza sessuale ed estorsione a carico di Alfonso Signorini dopo la denuncia di Antonio Medugno

ed a carico di dopo la denuncia di contestazioni di concorso in diffamazione e ricettazione per manager di Google, avanzate da Mediaset