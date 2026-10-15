Fabrizio Corona denunciato a Milano dopo l'inseguimento dei carabinieri: era senza patente, auto sequestrata

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Fabrizio Corona è stato denunciato a Milano dopo un breve inseguimento dei carabinieri. L’ex re dei paparazzi, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, non avrebbe rispettato un alt e, dopo aver compiuto manovre azzardate, è stato bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 52enne era alla guida del SUV senza patente e che la vettura era già sottoposta a fermo amministrativo. È stato denunciato a piede libero per guida senza patente e fuga pericolosa.

Corona in fuga col SUV per le strade di Milano

Secondo quanto riferito dal quotidiano, Fabrizio Corona è stato protagonista di una rocambolesca fuga a bordo di un SUV in zona Sempione, dopo aver ignorato l’alt imposto da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026. Un equipaggio dei Carabinieri, di passaggio in via Pietro Moscati all’incrocio con corso Sempione a Milano, ha intimato l’alt al conducente di un Range Rover.

Al volante si trovava proprio il 52enne che anziché accostare per i controlli di rito, ha deciso di accelerare tentando di seminare i militari.

Ne è nato un breve inseguimento per le vie cittadine, con sirene e lampeggianti attivi, conclusosi dopo circa 700 metri quando la pattuglia è riuscita a intercettare e bloccare definitivamente il veicolo.

Denunciato per guida senza patente

Una volta fermato il SUV, i successivi accertamenti condotti dai militari hanno fatto emergere una situazione particolarmente critica sotto il profilo amministrativo e legale.

Dalle verifiche è infatti emerso che Corona stava guidando sprovvisto di patente e che lo stesso Range Rover era già sottoposto a un provvedimento di fermo amministrativo. Di conseguenza, oltre alla denuncia formale per il reato di fuga pericolosa e per la violazione delle norme sulla circolazione stradale è scattato immediatamente il sequestro giudiziario del veicolo.

Gli ultimi episodi con Corona protagonista

La vicenda si inserisce in un periodo particolarmente turbolento per l’ex re dei paparazzi, al centro della cronaca milanese nelle ultime settimane per altri episodi delicati.

Soltanto pochi giorni fa, sabato 10 ottobre, lo stesso Corona aveva denunciato di essere stato vittima di una rapina sotto casa a opera di un commando di sei persone che lo avevano minacciato con un cacciavite per sottrargli monili e orecchini.

Meno di un mese fa, invece, era rimasto coinvolto in un’altra situazione di tensione legata a tentate estorsioni e danneggiamenti al lunotto posteriore della propria vettura da parte di giovani poi identificati e denunciati dalle forze dell’ordine.