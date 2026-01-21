Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce, chiesto il divieto di usare i social

Fabrizio Corona è stato denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce. L’azienda di Cologno Monzese ha chiesto inoltre alla Dda di vietargli l’uso dei social e delle altre piattaforme che adopera per divulgare i suoi contenuti. La denuncia arriva dopo i vari attacchi che l’ex agente fotografico ha scagliato, nel suo format “Falsissimo“, contro i vertici del Biscione e contro Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset

Nuova puntata della querelle tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini che ora si allarga anche all’azienda per cui lavora il presentatore televisivo, ossia Mediaset. La società della famiglia Berlusconi, infatti, ha presentato nei giorni scorsi denuncia in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti del 51enne, come riporta Ansa.

Oltre all’ex conduttore del Grande Fratello, Corona avrebbe attaccato anche altri conduttori dell’azienda e l’azienda stessa che quindi è passata al contrattacco. Inoltre, da Cologno Monzese è arrivata la richiesta alla Dda di vietare all’ex re dei paparazzi l’uso dei social e delle altre piattaforme su cui vengono diffusi i suoi contenuti.

ANSA

I reati dell’ex re dei paparazzi

Lo scontro tra Corona e i vertici di Mediaset arriva in Procura. Il provvedimento della famiglia Berlusconi arriva dopo le puntate di “Falsissimo” in cui Alfonso Signorini veniva accusato di aver allestito una sorta di sistema che, grazie a ricatti e favori sessuali, permetteva ad alcune persone di entrare nei programmi cui il direttore di Chi partecipava.

Lo stesso Signorini è indagato a Milano per estorsione e violenza sessuale dopo essere stato denunciato da Antonio Medugno e si è fatto interrogare lo scorso 7 gennaio dai pm. Anche Corona è indagato in un altro filone per revenge porn, su denuncia di Signorini, ed è stato interrogato a fine dicembre.

La denuncia presentata dai Berlusconi ipotizza i reati di diffamazione aggravata e minacce e porterà Fabrizio Corona, anche per tutti gli accertamenti del caso, a essere iscritto come indagato.

Il divieto all’utilizzo di social e telefono

Contestualmente a essa, Mediaset ha chiesto alla Dda una misura di prevenzione che vieti a Corona l’uso dei social, delle altre piattaforme telematiche e del cellulare per divulgare contenuti come quelli che diffonde nel suo format “Falsissimo”.

Tale istanza può essere avanzata alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale ed è stata depositata nei giorni precedenti anche da Alfonso Signorini.

La diatriba tra l’ex paparazzo e il giornalista – appoggiato da Mediaset – continua e si snoda anche sulla terza e ultima puntata del dossier contro Signorini che dovrebbe essere diffusa nella giornata del 26 gennaio.

La puntata di Falsissimo contestata

È opportuno utilizzare il condizionale perché gli avvocati di Signorini hanno presentato un’istanza d’urgenza per bloccarne la pubblicazione: spetterà al giudice decidere se autorizzare o meno la messa in onda della puntata.

Sui social, Corona aveva scritto a commento della vicenda: “Noi trattative non ne facciamo. Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora. Preparatevi per la puntata di lunedì perché quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini”. Parole che mostrano come voglia continuare sulla sua strada e ribadiscono che sarà presente all’udienza al Tribunale civile di Milano prevista per il 22 gennaio.

Nel terzo episodio del filone, Fabrizio Corona dovrebbe parlare di un’altra denuncia depositata da un ex volto di “Uomini e Donne” nei confronti di Signorini e attaccare anche Mediaset che, secondo l’ex paparazzo, sapeva del “sistema Signorini” ma che non è intervenuta per tutelare i “segreti di Marina e Pier Silvio Berlusconi”. Nella puntata potrebbe essere coinvolta anche Samira Lui, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e oggi impegnata nel programma “La Ruota della Fortuna”.