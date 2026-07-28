Fabrizio Corona dovrà pagare 17 mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzina

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Atena srl, società riconducibile a Fabrizio Corona, dovrà versare 15 mila euro di penale, oltre a 2.500 euro di spese legali, dopo che l’imprenditore ha abbandonato un’auto Jeep Wrangler in autostrada nel dicembre 2023. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto l’opposizione presentata da Atena srl contro il decreto ingiuntivo notificato dopo un anno di fatture insolute relative al noleggio di alcuni veicoli, tra cui una Range Rover Sport SVR.

Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17.500 euro all’autonoleggio

La Atena srl, azienda detenuta per il 99% dalla madre dell’ex fotografo dei vip, dovrà pagare nel complesso 17.500 euro, come stabilito dal giudice Maria Burza, la quale non ha accolto la linea difensiva di Corona, non ritenendo fondate le sue argomentazioni.

Il 52enne, come ricostruito da Il Fatto Quotidiano, sosteneva che il credito vantato dalla società di autonoleggio dovesse essere compensato da un risarcimento per i presunti malfunzionamenti riscontrati sul Suv.

ANSA

Nel dettaglio, la Atena srl ha riferito che Corona è stato costretto a rinunciare a due ospitate a pagamento in locali notturni a causa di un guasto della Range Rover, che lo avrebbe lasciato a piedi tra Milano e Lainate.

L’auto non era guasta ma senza benzina

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler, Corona ha spiegato che il mezzo lo avrebbe abbandonato tra Milano e Modena. Tuttavia gli atti hanno fatto emergere una versione differente.

Per la Range Rover non è stata rinvenuta “alcuna documentazione dalla quale emerga una comunicazione relativa al presunto guasto al motore”. Nel frattempo l’autonoleggio aveva già maturato un altro credito di 32 mila euro, per il chilometraggio oltre il limite.

Il credito era stato scontato in seguito “su richiesta del cliente” del 75%, “in ragione dei rapporti contrattuali intercorsi nel tempo”.

La Jeep Wrangler, dopo essere stata lasciata in autostrada, è stata recuperata con il carro attrezzi. E lì si è capito che non era guasta: semplicemente mancava il carburante.

La versione dell’autista

Inoltre, sempre come riporta Il Fatto Quotidiano, l’autista di Corona ha dichiarato che quella sera l’imprenditore aveva presenziato alla serata a cui era stato invitato.

Per i danni alla vettura, come si legge nella sentenza, il giudice ha riconosciuto altri 2 mila euro all’autonoleggio, spiegando che “è verosimile che il comportamento imprudente, consistito nell’abbandonare il veicolo sull’autostrada, abbia causato un danno al veicolo, rinvenuto poi incidentato”.