Mediaset oscura Fabrizio Corona e Falsissimo: Google, Meta, TikTok e Telegram costretti a rimuovere contenuti

Gli account social di Fabrizio Corona su Instagram e Facebook,compreso il profilo di Falsissimo, sono spariti. Da Telegram mancano moltissimi contenuti. E da YouTube numerosi video. La “morte digitale” dei suoi profili arriva a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata di Falsissimo, che ha riproposto l’episodio già trasmesso la settimana precedente, ma ampliata da commenti e altri contenuti aggiuntivi. La rimozione sarebbe frutto dell’azione legale di Mediaset, che avrebbe di conseguenza costretto Google (e quindi YouTube), Meta, Telegram e TikTok, attraverso diffide e violazioni di copyright, a rimuovere tutti i contenuti.

Corona rimosso da tutti i social: cos’è successo

Su Instagram e Facebook è sparito tutto: risultano off i tre profili Fabrizio Corona real, Falsissimo e Corona on air. Telegram risulta aggiornato al 2024.

Ma non solo: da YouTube è sparita anche la nuova puntata pubblicata in chiaro il 2 febbraio. Del “caso Mediaset” rimangono solo i video premium riservati agli abbonati.

ANSA

Visitando la pagina di Falsissimo su YouTube, si legge che “33 video non disponibili sono nascosti“.

Dopo la puntata di Falsissimo pubblicata su YouTube lo scorso 26 gennaio, Mediaset era riuscita a ottenere un’ordinanza urgente con la quale il Tribunale di Milano intimava la rimozione alla piattaforma. Motivo ufficiale: violazione del copyright.

Per questo, nella nuova versione ripubblicata il 2 febbraio, Corona ha postato su Falsissimo una puntata con spezzoni presi dalle trasmissioni Mediaset opacizzati e voci alterate.

Secondo quanto riferito da ANSA, sarebbe stata proprio un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo (quelli su YouTube), sia Meta a bloccare i profili su Instagram e Facebook di Fabrizio Corona e di Falsissimo.

Rimosso anche quello su TikTok, così come i contenuti legati a Falsissimo su Telegram (pubblicati dall’account ufficiale di Corona, ma in giro – caricati da altri canali – si trovano comunque).

In sostanza, gli avvocati di Mediaset hanno fatto pressione sui colossi del web attraverso diffide per via delle plurime violazioni da parte di Corona (sia per quanto riguarda il bsia per contenuti diffamatori) e messaggi di odio: Google, Meta e TikTok, come forma di autotutela da eventuali altre azioni legali, hanno deciso di agire.

La rimozione dei profili, quindi, non è stata decisa dai giudici italiani: anche se il Tribunale di Milano ha anche aperto nei giorni scorsi un’inchiesta per concorso in diffamazione con Corona e ricettazione di immagini e chat trasmesse, a carico di manager di Google.

L’avvocato Chiesa colto di sorpresa

Contattato dall’Agi, l’avvocato Ivano Chiesa si è detto sorpreso.

All’ANSA ha definito l’operazione una “censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia, ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio”.

L’ultima puntata prima della rimozione

Lunedì 2 febbraio, alle ore 21, Corona aveva pubblicato nuovamente sul canale YouTube di Falsissimo la puntata in cui aveva attaccato noti conduttori di trasmissioni Mediaset – tra cui Gerry Scotti – e la famiglia Berlusconi, tornando a parlare anche di Alfonso Signorini.

La puntata si era chiusa con l’annuncio di Corona: “C’è un terzo denunciante”, riferendosi sempre al sistema Signorini.

Ha anche mostrato delle chat tra Antonio Medugno e il suo manager Alessandro Piscopo, che dimostrerebbero, secondo Corona, la consepevolezza dei due di dovere fare di tutto per indurre Signorini a fare entrare il modello nella casa del Grande Fratello.

La previsione sulla chiusura

Proprio alla vigilia della messa in onda dell’ultima puntata di Falsissimo, Corona aveva scritto questo sui social:

“Lunedì 2 febbraio Il prezzo del successo – parte finale (quella censurata). Fuori ore 21, con 30 minuti nuovi. Stiamo settando tutto il canale YouTube per evitare agguati del potere che ci vuole spegnere. Cinque giorni e torna tutto come prima, meglio di prima”.

Perché Corona ha attaccato Mediaset

Inizialmente, l’obiettivo di Fabrizio Corona era Alfonso Signorini e quel presunto “sistema” a cui avrebbe dato vita il re del gossip italiano.

In sintesi: secondo l’ipotesi di Corona, Signorini utilizzerebbe i casting del Grande Fratello per soddisfare i suoi appetiti con aitanti giovanotti che aspirano a diventare volti televisivi. Corona lo chiama “il prezzo del successo“, sostenendo che nel mondo dello spettacolo sia una moneta diffusa, praticamente il classico segreto di pulcinella.

Dopo il ricorso di Signorini, il Tribunale di Milano ha intimato a Corona di rimuovere tutto, con l’argomentazione che i gusti sessuali del soggetto rappresentato sono fatti privati e non, invece, degni di interesse pubblico.

Corona, dunque, nella puntata successiva ha alzato il tiro: ha attaccato frontalmente Mediaset sostenendo che in azienda tutti sapessero del presunto “sistema Signorini”, ma che nessuno parlasse, neppure ai vertici, perché Signorini sarebbe il custode di segreti inconfessabili che riguardano noti personaggi e addirittura la dirigenza.