Fabrizio Corona e i profili social rimossi, stoccata di Milo Infante: "Solo a Milano 40 querele contro di lui"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il conduttore del programma Rai Ore 14, Milo Infante, ha dichiarato che nella sola procura di Milano sarebbero state depositate 40 querele a carico di Fabrizio Corona. Ai casi che lo riguardano, che includerebbero anche altri reati oltre a quelli per cui ha ricevuto querela. Nelle ultime ore Meta aveva oscurato i profili di Corona dalle proprie piattaforme.

La frecciata di Infante a Corona

Nella puntata del 3 febbraio del 2026 del programma Rai Ore 14, il conduttore Milo Infante ha rivelato un dettaglio sulla situazione legale di Fabrizio Corona.

La discussione, in trasmissione, è partita dalla notizia dell’oscuramento dei profili di Corona dalle piattaforme di Meta per un intervento dell’azienda stessa, che ha rilevato numerose violazioni delle regole delle piattaforme stesse.

ANSA Milo Infante

Infante ha quindi rivelato che la procura di Milano avrebbe ricevuto 40 diverse querele a carico di Corona, che si aggiungerebbero ad altre indagini in corso su reati non correlati. Sulle vicende di Corona lavorerebbero quattro diversi pubblici ministeri.

L’oscuramento dei profili di Corona

Nella giornata di oggi, come detto, i profili legati a Corona e al suo programma Falsissimo sulle piattaforme di Meta, quindi Facebook e Instagram, sono stati oscurati.

Inizialmente non era chiaro se si trattasse di un’iniziativa della magistratura italiana, che sta indagando su Corona per via della puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, oppure se fosse opera della moderazione interna di Meta.

Come spiegato da un portavoce dell’azienda, si tratta di questo secondo scenario. Meta ha rilevato numerose violazioni delle linee guida della community delle piattaforme su cui si trovavano i profili e, di conseguenza, è arrivato l’oscuramento.

La risposta dell’avvocato di Corona

Prima che venisse confermato che dietro al blocco dei profili di Corona ci fosse Meta, l’avvocato che cura gli interessi dell’autore di Falsissimo, Ivano Chiesa, aveva dichiarato:

È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia, ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio.