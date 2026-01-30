Fabrizio Corona e le accuse a Mediaset, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo per violazione del copyright

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mediaset ha ottenuto la rimozione dell’ultimo episodio di “Falsissimo” di Fabrizio Corona per violazione di copyright. Il format è al centro di una battaglia legale con Alfonso Signorini e l’azienda televisiva, tra denunce per diffamazione e stop giudiziari. Mentre l’Agcom valuta i contenuti, anche il futuro del “GF Vip” è in discussione.

Mediaset vince contro Fabrizio Corona

Mediaset 1, Fabrizio Corona 0. L’ultima puntata di “Falsissimo” è stata ufficialmente rimossa dalle principali piattaforme social, dopo un’azione legale dell’azienda televisiva e denunce correlate.

L’episodio, pubblicato la scorsa settimana e intitolato “Il prezzo del successo parte finale”, era diventato in poche ore virale con milioni di visualizzazioni grazie alle rivelazioni e alle accuse rivolte a Mediaset e ad alcuni dei suoi volti noti.

ANSA

“Falsissimo” bloccato per violazione di copyright

La decisione di censurare il contenuto è maturata in seguito a una diffida formale presentata da Mediaset a Google e Meta per presunta violazione del copyright.

Secondo l’azienda televisiva, l’episodio includeva filmati, immagini e materiali di proprietà dell’emittente usati senza autorizzazione, rendendo ragione tecnica alla rimozione.

Mediaset è quindi riuscita a trovare la chiave giusta per bloccare in toto la puntata, dopo che Alfonso Signorini ci aveva già provato denunciando una possibile diffamazione. Incassata la “sconfitta”, Corona si è limitato ad annunciare la rimozione della puntata con una storia su Instagram, aggiungendo: “E ora…”

La guerra dopo il caso Signorini

Il contendere tra Corona, Mediaset e Alfonso Signorini, com’è noto, è tutto fuorché legato a una questione meramente tecnica come i diritti d’autore sui contenuti diffusi.

Il Tribunale civile di Milano ha accolto in parte il ricorso di Signorini, ordinando la cancellazione dei contenuti in cui Corona lo accusava di un presunto “sistema” legato al “Grande Fratello” e alle dinamiche del casting, con l’obbligo di eliminare riferimenti al conduttore tv.

La tensione tra le parti ha già raggiunto picchi legali importanti. Mediaset ha denunciato a sua volta Corona alla Procura di Milano per diffamazione e minacce, chiedendo persino una misura che ne inibisca l’uso dei social e di dispositivi telematici per divulgare contenuti ritenuti lesivi della reputazione dei dirigenti e dei conduttori.

Parallelamente, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha avviato verifiche sul canale “Falsissimo“, esaminando se i contenuti pubblicati rispettino o meno le nuove regole riguardanti i creatori di contenuti e gli influencer online, una mossa che potrebbe portare ad ulteriori sanzioni o chiarimenti in futuro.

Malgrado lo stop formale imposto dai giudici e dalle diffide, Corona ha continuato a pubblicare contenuti online in cui rilancia le accuse, ampliando le critiche non solo a Signorini ma all’intero “sistema Mediaset”.