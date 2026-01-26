Fabrizio Corona fermato dal giudice, salta puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini prevista il 26 gennaio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini e ha inibito a Fabrizio Corona la pubblicazione della prossima puntata di Falsissimo. Ordinata la rimozione dei contenuti già online e vietata la diffusione di nuovi materiali ritenuti diffamatori; previsto il deposito dei supporti e una penale di 2.000 euro per la violazione.

Falsissimo, stop alla puntata su Alfonso Signorini: la decisione del giudice

Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, accogliendo il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini, assistito dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia.

In base a quanto riportato da ANSA, Corona non potrà trasmettere online la prossima puntata del suo format “Falsissimo”, prevista il 26 gennaio e annunciata come dedicata al cosiddetto “sistema Signorini”.

Secondo quanto riferito, nell’istanza Signorini ha lamentato una campagna diffamatoria ai suoi danni. Il provvedimento interviene anche sui contenuti già diffusi: oltre allo stop sulla nuova puntata, viene indicata la rimozione delle due precedenti pubblicazioni che riguardano il conduttore.

Cosa prevede l’ordinanza

Nel dispositivo il giudice ordina a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile” tutti i video e i contenuti indicati nel ricorso e, comunque, quelli “aventi a oggetto” Alfonso Signorini.

Inoltre “vieta e inibisce” di “pubblicare, diffondere o condividere” ulteriori contenuti “di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente” la reputazione, l’immagine e la riservatezza del ricorrente, con riferimento a qualsiasi mezzo e piattaforma.

In caso di violazione di una delle disposizioni, Corona dovrà pagare 2.000 euro “per ciascuna singola violazione”, somma moltiplicata per ciascun giorno di ritardo. A carico di Corona ci sono anche le spese legali, indicate in circa 9mila euro.

Il provvedimento dispone inoltre il deposito in cancelleria, entro due giorni dalla notifica, dei supporti fisici contenenti documenti, chat, immagini e video relativi alla sfera privata di Signorini e materiali collegati alla sua corrispondenza.

Fabrizio Corona annuncia ricorso: la replica del legale

Dopo la decisione, Fabrizio Corona ha fatto sapere, tramite i suoi legali, che presenterà ricorso in appello. ANSA riporta che l’impugnazione riguarderà il provvedimento che ha bloccato la prossima puntata di “Falsissimo”, ordinato la rimozione dei contenuti già pubblicati e imposto la consegna del materiale usato per le puntate sul “sistema Signorini”.

L’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona, ha spiegato che la decisione verrà contestata. Nelle sue parole: “In Italia c’è la libertà di pensiero e di parola, in qualunque modo venga manifestata. La censura non c’è più in Italia dal 1946”.

E ancora: “Non esiste in Italia la possibilità di inibire a nessuno la possibilità di dire quello che vuole. Tu puoi intervenire dopo: se ti ho offeso mi quereli, ma non è che se pensi che domani ti offenderò ancora, allora mi impedisci di parlare, perché non siamo in Russia”.