Fabrizio Corona, il retroscena di Umberto Brindani direttore di Gente sullo scoop di Totti e Flavia Vento

Il direttore di Gente, Umberto Brindani, ha svelato retroscena inediti su uno degli scoop più celebri prodotti da Fabrizio Corona: la presunta relazione clandestina tra Francesco Totti e Flavia Vento quando il calciatore era a un passo dalle nozze con Ilary Blasi. La storia non venne pubblicata integralmente dalla rivista, dando vita a un braccio di ferro tra l’ex fotografo e il giornalista.

Umberto Brindani “contro” Fabrizio Corona

“Basta con Fabrizio Corona”. In un editoriale per il suo Gente, Umberto Brindani ha confidato la sua ferma intenzione di non dedicare più copertine e servizi all’ex re dei fotografi dei Vip.

Intenzione che si è però più volte scontrata, per stessa ammissione del direttore, con la grande attenzione mediatica suscitata dalle vicende personali e giudiziarie di Corona.

Voleva un giornale “Corona-free”, scrive Brindani. E invece stavolta a riportarne in auge il nome è stata la serie biografica Netflix intitolata, non a caso, Io sono notizia.

Trattando del sensazionalismo del ritorno di Fabrizio Corona sulla scena, Brindani descrive gli esordi del rapporto professionale con l’influencer, che si presentò nella sua redazione con servizi fotografici presentati come “esclusive”. I quali, però, a volte risultavano manipolati.

Il meccanismo, spiega Brindani, era spesso lo stesso: costruire una narrazione da copertina attraverso immagini e insinuazioni, anche quando la scena era stata “ripulita” digitalmente da altre persone per far credere a un incontro riservato tra soli due Vip.

Se smascherato, sempre secondo Brindani, Corona non arretrava: proponeva il materiale ad altre testate, riuscendo spesso a monetizzare comunque lo scoop.

Corona, Brindani, Totti e Flavia Vento: cosa è successo

Tra gli episodi più rilevanti citati da Brindani c’è per l’appunto quello che definisce “lo scoop di tutti gli scoop”: la presunta storia tra Francesco Totti e Flavia Vento.

In quel caso, scrive Brindani, non erano state fornite foto ma una versione attribuita direttamente alla showgirl, presentata come confessione dettagliata e pronta per la pubblicazione.

Il direttore di Gente ricostruisce anche l’aspetto economico e procedurale dell’operazione. L’accordo prevedeva una somma di 50 mila euro per l’intervista e la condizione (posta da Brindani) affinché il testo finale venisse letto, approvato e controfirmato da Flavia Vento.

È qui che, nella versione del giornalista, la vicenda si incrina. Corona e Vento decisero di non approvare il testo, impedendo la pubblicazione dello scoop sulla rivista.

Brindani a quel punto riferisce di aver comunque deciso di pubblicarla come storia di copertina, senza riportarla integralmente. E, cosa ancor più decisiva, senza pagare Corona per “mancato rispetto dei patti”.

Lo stesso episodio, osserva Brindani, è stato poi raccontato in modo diverso da Corona nella serie tv. Un elemento che, a suo giudizio, rientra nella natura del personaggio e nel modo in cui l’ex fotografo ha gestito negli anni la propria immagine pubblica.

Perché Corona è così amato? La risposta della psicologa

Sullo stesso numero di Gente compare anche il parere professionale della psicologa forense Anna Pulin su una domanda molto puntuale: perché Fabrizio Corona piace così tanto?

“Le persone proiettano su di lui fantasie di onnipotenza“, afferma la specialista. “Corona incarna i desideri sociali che la gente non ha il coraggio di agire e una certa rabbia verso le istituzioni che possono essere percepite come ipocrite e selettive”.

Secondo la dottoressa Pulin, i tratti più spigolosi della personalità di Corona “diventano quasi un vantaggio nel contesto mediatico”.

Il perché riguarda l’attrazione verso “l’intensità emotiva” e la “polarizzazione”. Fabrizio Corona “è l’outsider che parla e che non ha nulla da perdere. I giovani lo vedono come un Robin Hood della notizia“.