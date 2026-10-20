Fabrizio Corona in causa con Mediaset e Berlusconi, "ho fatto la galera, per uccidermi devono spararmi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fabrizio Corona va all’attacco di Mediaset fuori e dentro il tribunale. L’ex paparazzo ha sparato a zero contro i vertici dell’emittente televisiva nella prima udienza della maxi causa da 160 milioni intentata dal gruppo, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, oltre che da alcuni dei principali volti della rete, che accusano il fotografo di aver creato una campagna di diffamazione attraverso il suo format online Falsissimo.

La causa di Mediaset contro Fabrizio Corona

La battaglia legale nasce dalla puntata del 26 gennaio 2026 del canale Youtube in cui, sostiene Mediaset, Fabrizio Corona avrebbe lanciato una campagna diffamatoria e di odio sui social ai danni Mediaset, di Pier Silvio e Marina Berlusconi, ma anche di Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui. Tutti firmatari dell’azione legale in sede civile contro l’ex re dei paparazzi.

Nella memoria depositata dai legali del gruppo, si sottolinea come l’ex fotografo si ponga “deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato, sfruttando i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione, per provare a operare ‘legibus solutus’, svincolato da qualsiasi regola etica e deontologica”.

ANSA

L’udienza

Nel documento depositato davanti alla giudice Stefania Novelli, gli avvocati di Mediaset, Andrea Di Porto, Giulia Bongiorno e Salvatore Pino, hanno aggiunto che “nella puntata oggetto di causa, non v’è alcuna traccia dei ‘forse’, dei ‘presumibilmente’ e di tutti i condizionali che, in giudizio, la difesa avversaria utilizza per ‘indorare la pillola’ nel tentativo (impossibile) di ricondurre la condotta del proprio assistito nell’alveo della continenza espressiva” rispetto ai personaggi tv tirati in ballo o sul presunto mancato controllo di Mediaset sul cosiddetto ‘sistema Signorini’.

Dal canto loro, gli avvocati Piergiorgio Molinari, Umberto Ilardo e Laura Bertani, difensori dell’ex fotografo e della società Atena, riconducibile a Corona e citata in giudizio, hanno chiesto di non ammettere alcune prove richieste dalla parte avversa.

Se la giudice le accoglierà, il procedimento civile andrà avanti con altre udienze, altrimenti arriverà una decisione.

Le parole di Fabrizio Corona

Parlando ai cronisti all’uscita dall’aula di tribunale civile di Milano, Fabrizio Corona ha ribadito di assumersi “la responsabilità di tutto ciò che ho detto, non ho paura” e di aver presentato una denuncia per estorsione perché sostiene che i 160 milioni di danni richiesti è “una cifra che è fuori dalle tabelle del Tribunale e questo è un reato”.

“Se sono sicuri che si tratta di diffamazione, perché hanno fatto un procedimento civile? – ha sottolineato l’ex fotografo – Perché sapevano che se mi portavano in un procedimento penale io avrei portato tutte le prove, perché tutto quello che ho detto è vero, e sono pronto a dimostrarlo”.

“Sono da solo, con due avvocati bravi, in una causa con il più grande colosso italiano, che ha messo a disposizione una parte intera di un ufficio e ha a disposizione più di 100-200 milioni di euro per distruggermi”, ha aggiunto.

“Loro hanno sbagliato persona, perché hanno a che fare con uno che si è scontrato con lo Stato e ha fatto otto volte avanti e indietro dalla galera, e che per ucciderlo gli devi sparare” le parole di Fabrizio Corona.