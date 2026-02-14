Fabrizio Corona in ospedale con la pressione troppo alta, la foto a sorpresa su X: "Non mi state fermando"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fabrizio Corona è in ospedale. Lo ha comunicato lui stesso pubblicando sul suo account X (ex Twitter) due foto. Da queste si evince una condizione di salute non ottimale, tanto che la pressione mostrata a schermo è di 167 su 110, ben sopra la media per un uomo della sua età. Corona ha 51 anni. Non ha chiarito i motivi della sua presenza in ospedale, ma pubblicando le foto ha scritto: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”.

Fabrizio Corona in ospedale

Alle 15:33 di sabato 14 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato due foto scattate mentre si trova in ospedale. Le immagini lo ritraggono a letto: in una guarda l’obiettivo e sul petto mostra una serie di sensori solitamente utilizzati per l’elettrocardiogramma.

I fan sembrano molto preoccupati e hanno analizzato le immagini nel dettaglio. Nei commenti molti sottolineano come l’ex re dei paparazzi non sembri stare bene, notando in particolare il valore riportato sullo schermo, che segna una pressione di 167 su 110.

Questo dato indica un’ipertensione anomala per un uomo della sua età: ricordiamo che Fabrizio Corona ha 51 anni.

Corona: “Colpa di Signorini”

Il post pubblicato su X è breve e non fornisce spiegazioni dettagliate, sebbene le immagini abbiano messo in allarme i follower. Mentre sul monitor spiccano i valori pressori elevati, Corona ha risposto ad alcuni messaggi e alle testate giornalistiche che lo hanno contattato.

Ha dichiarato di essere ricoverato in cardiologia, confermando i sospetti iniziali, e ha aggiunto in modo ironico che la colpa sarebbe delle “macumbe” inviate da Alfonso Signorini.

Pressione alta: cosa significa

Nelle persone adulte, un valore ottimale per la pressione arteriosa è inferiore a 120 (sistolica). In caso di valori superiori si parla di ipertensione arteriosa, ovvero di un aumento della pressione sanguigna oltre la soglia di sicurezza.

Nell’ipotesi in cui si tratti di una condizione cronica, l’ipertensione rappresenta un fattore di rischio per malattie cardiache, malattie renali croniche e decadimento cognitivo su base vascolare.

I fattori di rischio sono generalmente associati a sovrappeso, diabete, età, storia familiare, fumo, sedentarietà e fattori psicologici o socioeconomici.