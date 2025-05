Fabrizio Corona incontra Ermano Cappa, padre delle gemelle cugine di Chiara Poggi: "Sono così mortificato..."

Fabrizio Corona continua con la sua personale inchiesta sul delitto di Garlasco e incontra Ermanno Cappa. L’ex paparazzo e il padre di Paola e Stefania Cappa hanno avuto un colloquio in piazza Gae Aulenti, a Milano, la città in cui lo zio di Chiara Poggi ha il suo studio legale. I due hanno parlato dei problemi dell’esposizione mediatica. Corona, infatti, in un suo video ha indicato le sorelle Cappa come potenziali colpevoli del delitto insieme ad Andrea Sempio.

L’incontro con Ermanno Cappa

L’incontro tra Ermanno Cappa e Fabrizio Corona è stato immortalato da un passante e ripreso da Repubblica. Ciò che i due insoliti interlocutori si sono detti è tutto nell’audio del filmato, che però viene interrotto dopo pochi secondi.

I due si sono incontrati in piazza Gae Aulenti, a Milano. L’argomento è la pressione mediatica che l’avvocato Cappa riceve sulla sua famiglia dal 13 agosto 2007, dunque dal primo giorno in cui è scoppiato il caso Garlasco.

Fonte foto: IPA Fabrizio Corona a Garlasco nel 2007. Recentemente l’ex paparazzo è ritornato sul caso e ha incontrato Ermanno Cappa, il padre delle gemelle Paola e Stefania, per alcuni chiarimenti

Ermanno Cappa dice che i media “mettono in piazza così alla ca**o di cane” e che i giornalisti “inventano anche delle ca**ate”. Precisa, poi, che il suo livore non sarebbe rivolto a Fabrizio Corona, che gli sta di fronte.

Quest’ultimo interviene assecondandolo: “Questo sì, questo sì” e aggiunge qualcos’altro di poco udibile. Ermanno Cappa continua: “Ma sì, perché eccita la gente, l’immaginario collettivo”. Infine lo zio di Chiara Poggi aggiunge: “Sono così mortificato a vedere… “, ma il filmato si interrompe. L’incontro è avvenuto mercoledì 28 maggio sotto la torre Unicredit.

La teoria di Fabrizio Corona su Garlasco

Nel video pubblicato il 19 maggio su YouTube Fabrizio Corona, dal suo format Falsissimo, ha presentato la sua inchiesta sul caso Garlasco. A più riprese l’ex re dei paparazzi ha ribadito la sua convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi. Secondo Corona i responsabili dell’omicidio sarebbero almeno quattro.

Tra questi, colloca sulla scena dell’omicidio i nomi di Andrea Sempio, Paola Cappa e Stefania Cappa, aggiungendo dettagli sulla stampella che Paola utilizzava nei giorni relativi al delitto di Garlasco, dal momento che la giovane aveva subito un intervento.

Chi è Ermanno Cappa

Nei primi giorni del turbine mediatico gravitato intorno al delitto di Garlasco Ermanno Cappa rappresentò una delle figure centrali della vicenda. Sposato con Maria Rosaria Poggi – sorella di Giuseppe Poggi, padre di Chiara – e padre di Paola e Stefania Cappa, si mise in prima linea per allontanare le voci che correvano intorno alle sue figlie a seguito del fotomontaggio che fece discutere.

Ermanno Cappa è titolare di uno studio legale in zona Brera, a Milano, nel quale lavora anche la figlia Stefania impegnata nel settore del diritto sportivo. Dopo l’incontro con Fabrizio Corona non si esclude che l’ex paparazzo possa preparare una nuova puntata del suo format dedicato all’omicidio di Chiara Poggi.