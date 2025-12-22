Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini vuole farsi interrogare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fabrizio Corona atteso in procura a Milano per l’indagine su revenge porn, collegata a un presunto metodo GF Vip. L’ex paparazzo ha deciso di farsi interrogare in relazione alla denuncia di Alfonso Signorini, accusato a sua volta dall’ex agente e fotografo di aver creato un presunto sistema di favori sessuali per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello.

L’interrogatorio di Fabrizio Corona

La polizia, coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, ha effettuato perquisizioni nell’abitazione di Fabrizio Corona e negli studi televisivi dove registra il suo format Falsissimo, acquisendo la copia forense del suo telefono e di un tablet, oltre al filmato della puntata nella quale ha rivolto le accuse contro Signorini.

È stato lo stesso ex paparazzo, rappresentato dall’avvocato Ivano Chiesa, a chiedere di essere sentito dai pm sulla vicenda.

ANSA

Fabrizio Corona in tribunale a Milano nel 2023

Le perquisizioni dopo la denuncia di Alfonso Signorini

Come ricostruito da Ansa, il provvedimento è stato disposto proprio allo scopo di raccogliere quelle “immagini o video sessualmente espliciti” che, secondo quanto sostenuto dal conduttore tv, sarebbero stati diffusi “illecitamente”.

Oltre alla casa di Fabrizio Corona, sono stati perquisiti anche gli studi della società Velvet Cut, da dove è stata trasmessa su YouTube la puntata del format Falsissimo al centro del caso del presunto revenge porn denunciato da Alfonso Signorini, intitolata Il prezzo del successo – parte 1.

Nella prima parte dello scandalo, l’ex paparazzo ha accusato il conduttore tv, attraverso la diffusione di immagini e chat, di aver creato un presunto metodo per i casting del Grande Fratello Vip, basato sulla richiesta di prestazioni sessuali agli aspiranti candidati in cambio della partecipazione al reality.

L’indagine di revenge porn

Come riportato da Ansa, gli inquirenti sono al lavoro sull’ipotesi denunciata dal conduttore, salvo valutare successivamente sviluppi dell’inchiesta, legati anche a eventuali denunce di reati che potrebbero essere presentate da altre persone.

Difeso dal suo legale, Corona auspica che il materiale sequestrato dagli investigatori sia esaminato proprio per verificare i profili di reato.

“Abbiamo dovuto rigirare la puntata (…) perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura”, ha scritto sui social