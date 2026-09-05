Fabrizio Corona minacciato e aggredito a Città Studi con una catena, la denuncia dell'ex re dei paparazzi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Fabrizio Corona è finito al centro di un tentativo di estorsione a Milano, culminato con il suv colpito a colpi di catena nella zona di Città Studi. L’ex re dei paparazzi si era presentato in Questura poche ore prima per denunciare le minacce ricevute. Due giovani sono stati denunciati a piede libero per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

La richiesta di 500 euro a Fabrizio Corona e la denuncia in Questura

Come riporta Il Giorno, il 52enne è arrivato all’ufficio denunce intorno all’una della notte fra il 3 e il 4 settembre.

Agli agenti ha raccontato di essere stato contattato al telefono da due persone che gli chiedevano 500 euro, con la minaccia di fare del male a lui e al figlio in caso di mancato pagamento.

Corona ha spiegato di sapere chi fossero, descrivendoli come ex amici del primogenito, e ha mostrato ai poliziotti le chat con i messaggi intimidatori.

Nella stessa occasione ha comunicato che i due lo stavano aspettando in via Noë, non lontano da piazzale Loreto, e che intendeva presentarsi all’appuntamento.

L’agguato in via Noë e il lunotto distrutto

Corona è quindi risalito sul proprio Range Rover ed è partito verso il luogo dell’incontro, seguito a distanza da due equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale.

Ha parcheggiato vicino all’incrocio con viale Abruzzi, dove i due sono sbucati da un angolo buio senza dargli il tempo di scendere.

Uno di loro si è avventato sulla parte posteriore del veicolo e ha mandato in frantumi il lunotto con una catena.

Gli agenti, che osservavano la scena da poca distanza, sono intervenuti subito e hanno bloccato il ventenne, che aveva in tasca una bomboletta di spray urticante.

Il complice, un 24enne, è riuscito ad allontanarsi a piedi ma era già stato identificato.

Le accuse e la giornata difficile dell’ex fotografo

Nel telefono del giovane fermato gli investigatori hanno trovato diverse immagini di armi, elemento che ha giustificato una perquisizione nella sua abitazione, conclusa però senza esito.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero d’intesa con il pubblico ministero di turno, mentre Corona ha formalizzato la querela.

Restano da chiarire i motivi per cui i due lo avrebbero preso di mira e se episodi analoghi si fossero già verificati in passato.

Poche ore prima l’ex fotografo aveva ricevuto la notifica di una multa da 4.950 euro dal Garante della privacy, per la diffusione non autorizzata di contenuti riguardanti Raoul Bova.