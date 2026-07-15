Fabrizio Corona patteggia nel processo per bancarotta fraudolenta dopo il crac di Fenice Srl e il risarcimento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di patteggiamento a 10 mesi per Fabrizio Corona, convertiti in pena pecuniaria, per il processo di bancarotta fraudolenta della società La Fenice srl. Mentre la madre, Gabriella Privitera, è stata ritenuta inconsapevole del proprio ruolo di amministratrice, e per questo ne è stata chiesta l’assoluzione. Corona ha già versato 40.000 euro all’Agenzia delle Entrate, e ha concordato la pena in continuazione con una precedente condanna per altre due società.

Corona patteggia nel processo per bancarotta

Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di patteggiamento a 10 mesi nel processo per bancarotta fraudolenta. Torna indietro sulla propria decisione di difendersi Fabrizio Corona, e a distanza di un anno ha accettato il patteggiamento.

Con il consenso della Procura di Milano, la condanna a Fabrizio Corona è stata convertita in una pena pecuniaria. La proposta arrivava dall’avvocato Ivano Chiesa, che proponeva di convertire in pena pecuniaria i 10 mesi di condanna.

ANSA

Nel settembre 2023 l’ex re dei paparazzi aveva già finito di scontare oltre 10 anni delle sue condanne definitive e ha versato già circa 40.000 euro di risarcimento all’Agenzia delle Entrate.

Il ruolo della madre

Nel processo per bancarotta era finita tra gli imputati anche la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera. Questa è stata difesa dalla legale Cristina Morrone.

Per lei, giudicata con rito abbreviato di fronte alla seconda sezione penale, lo stesso pm Luzi ha chiesto l’assoluzione. La motivazione è che la donna era inconsapevole di essere l’amministratrice della società del figlio.

La difesa sottolinea come fosse una madre “all’oscuro di quello che il figlio poteva fare o non fare e che ha sempre visto il figlio lavorare, un figlio che le ha chiesto di mettere delle firme e lei lo ha fatto. C’è assenza di dolo da parte sua”.

La vicenda giudiziaria

Al centro del procedimento c’era la vicenda giudiziaria che vedeva Corona accusato di aver intestato in maniera fittizia a un collaboratore la vecchia abitazione di via dei Cristoforis a Milano, a pochi passi da Corso Como.

Il pubblico ministero Luigi Luzi accusava Corona di aver utilizzato questo stratagemma per non far risultare l’immobile come facente parte del patrimonio della società La Fenice. Un passaggio che serviva per non far finire l’appartamento nelle operazioni relative al fallimento.