Fabrizio Corona picchiato e rapinato da 6 persone sotto casa, "Ho riconosciuto un aggressore": l'ipotesi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 52enne Fabrizio Corona è stato minacciato con un cacciavite, picchiato e rapinato sotto la sua abitazione, nei pressi di piazzale Dateo, a Milano. L’ex re dei paparazzi ha denunciato il tutto ai Carabinieri, affermando di aver riconosciuto uno dei suoi aggressori, un imprenditore con il quale avrebbe collaborato tempo fa. Indagini in corso, solo qualche escoriazione per Corona.

Aggressione sotto casa per Fabrizio Corona

Nella mattinata di oggi – domenica 11 ottobre 2026 – si è consumata quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva sotto l’abitazione milanese di Fabrizio Corona, in zona piazzale Dateo.

L’ex fotografo e creatore del format Falsissimo è stato accerchiato da un commando composto da sei persone, che lo hanno affrontato e minacciato impugnando un cacciavite. Nonostante la sproporzione numerica, il cinquantaduenne ha tentato di difendersi, e avrebbe riportato solo alcune escoriazioni superficiali che non hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

ANSA

Prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce, il branco lo ha rapinato di due collanine e un paio di orecchini, per un valore commerciale stimato intorno ai 400 euro. Corona ha immediatamente allertato il 112 per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Le indagini dei Carabinieri e l’ipotesi dell’imprenditore

I carabinieri della stazione Porta Monforte e della Compagnia competente hanno subito avviato le indagini, acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell’area per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.

Un aiuto decisivo potrebbe arrivare dalle dichiarazioni dello stesso Corona, che ha riferito agli investigatori di aver riconosciuto con certezza uno dei membri del gruppo. Si tratterebbe di un imprenditore con il quale l’ex fotografo ha collaborato nei mesi scorsi e con cui sarebbe sorto un contenzioso economico per somme di denaro non saldate.

A complicare il quadro vi sono anche le prime dichiarazioni del suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, il quale ha spiegato che Corona avrebbe percepito dall’accento degli aggressori un’origine calabrese, senza però saper fornire ulteriori elementi sul movente.

Il precedente di settembre

L’episodio fa seguito a quanto accaduto poco più di un mese fa, quando Fabrizio Corona è stato vittima di un’altra grave aggressione, a inizio settembre.

In quell’occasione il cinquantaduenne era stato contattato sui social da due amici del figlio Carlos, i quali avevano preteso il pagamento immediato di 500 euro minacciando ritorsioni fisiche contro la sua famiglia.

Dopo aver allertato la Questura, Corona si era presentato all’appuntamento a Città Studi scortato dalle pattuglie della Polizia. Uno dei due giovani, un ventenne figlio di un noto giornalista e con problemi di salute, si era scagliato contro la Range Rover dell’ex fotografo infrangendone i vetri prima di essere bloccato dagli agenti e denunciato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.