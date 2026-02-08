Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro: il piano "contro il potere"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In un post su X pubblicato il 7 febbraio, Fabrizio Corona aveva annunciato di avere un “piano pronto contro il potere”. Quasi in contemporanea, sono state rese note le date di un nuovo tour a teatro del creator. Questa volta porterà nei principali teatri italiani proprio il suo format Falsissimo. Il titolo dello spettacolo è “Scacco matto al potere dei media”. Inoltre, ha rivelato che “a metà marzo sarà rivoluzione”. Intanto, è stato ripristinato l’account Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa, su cui Mediaset avrebbe specificato di non aver fatto alcuna richiesta di rimozione.

Falsissimo a teatro, le date

Secondo quanto riporta Open e confermato sul sito di Gruppo Anteprima Show Business, che ha organizzato gli spettacoli, Fabrizio Corona tornerà a teatro.

Il titolo del nuovo spettacolo è “Falsissimo a Teatro. Scacco matto al potere dei media”.

Si tratta della trasposizione teatrale del format divenuto famoso su YouTube e poi rimosso dopo il caso Signorini.

Mediaset ha, infatti, chiesto la rimozione di tutti i contenuti presenti sul canale e un risarcimento di 160 milioni per “danni reputazionali”.

Sono state anche diffuse le prime date del tour nei teatri.

Fabrizio Corona si esibirà, tra le altre, anche nelle città di Milano, Roma e Napoli.

Fabrizio Corona, un altro annuncio in un video

Su X lo stesso Fabrizio Corona aveva annunciato un piano B per marzo.

Per farlo ha diffuso il video di una sua ospitata in una discoteca, senza specificare luogo e data dello show, in cui ha fatto riferimento ad un modo per arginare quella che vede come una censura nei suoi confronti.

Nel contenuto pubblicato, l’ex re dei paparazzi spiega che ci sarà una rivoluzione a metà marzo, senza però entrare nei dettagli.

Non è quindi noto se si tratta degli spettacoli di Falsissimo a teatro o di un’altra iniziativa in programma.

Il giallo degli account social di Ivano Chiesa

Come riporta Open, Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, aveva dichiarato che era stato chiuso il suo account Instagram.

La presunta sospensione era arrivata nel pomeriggio di sabato 7 febbraio.

L’account sarebbe stato riattivato dopo poche ore.

“Lo considero un atto di censura” aveva dichiarato Ivano Chiesa spiegando che sui suoi profili social parla solo di questioni giudiziarie.

A riguardo, sarebbe arrivata anche una comunicazione di Meta al legale, in cui si parlava di “violazione degli standard della community”.

Sempre Open riferisce che Mediaset, attraverso fonti del gruppo, avrebbe smentito qualsiasi tipo di collegamento con la sospensione degli account di Ivano Chiesa e di non aver mai segnalato il profilo.