Fabrizio Corona provoca Signorini dopo l'accusa di revenge porn, "dopo la puntata vedremo chi sarà indagato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fabrizio Corona ha risposto alla denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn, arrivata dopo aver diffuso chat e immagini nel suo format “Falsissimo”. La Procura di Milano ha sequestrato i materiali, ma Corona ha assicurato su Instagram la pubblicazione della puntata, ammonendo l’ex conduttore del “Grande Fratello Vip”: “vedremo dopo chi sarà indagato”.

La risposta di Fabrizio Corona alla denuncia

Dopo la denuncia di Signorini per revenge porn e l’incursione delle forze dell’ordine,, è arrivata la risposta-provocazione di Fabrizio Corona, sul suo profilo Instagram.

Con un post e diverse stories, ha raccontato la sua versione dei fatti, criticando apertamente l’intervento della Procura di Milano e promettendo di continuare la sua inchiesta, nonostante il sequestro dei materiali.

“Stasera, ore 21:00 spaccate, preparatevi” ha annunciato Corona sui social. “Il potere non ci ha fermati. Vediamo dopo la puntata, chi sarà il vero indagato. Guardatela bene tutta, mi sa che ti conviene” ha intimato quindi a Signorini.

La puntata di “Falsissimo” su Signorini

Come ormai noto, la vicenda trae origine dalle ultime puntate di “Falsissimo”, il format online condotto dallo stesso Corona su YouTube, in cui l’ex re dei paparazzi ha accusato Signorini di aver gestito un presunto “sistema di favori sessuali” legato alla partecipazione di aspiranti concorrenti al “Grande Fratello Vip”.

Signorini ha reagito presentando una querela per violazione dell’articolo 612-ter del codice penale, la norma italiana che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso, comunemente definita revenge porn.

In base alle indagini della Procura milanese, quel materiale (chat, foto e presunti selfie) sarebbe stato diffuso pubblicamente senza l’autorizzazione delle persone coinvolte.

L’intervento delle forze dell’ordine

In risposta, Corona ha pubblicato sul suo profilo social un messaggio critico verso l’azione giudiziaria, affermando che gli agenti sono entrati nella sua abitazione alle prime ore del mattino per sequestrare telefoni, tablet e materiali legati alla seconda puntata di “Falsissimo” sul tema.

L’intervento è stato definito “sproporzionato” dall’autore del format, che ha poi annunciato l’avvio dei lavori, da parte del suo team, per rigirare la puntata e pubblicarla comunque.

L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha confermato che l’ipotesi di reato è quella di revenge porn, ma ha espresso forti dubbi sulla sua applicabilità in questo caso, sostenendo che il materiale pubblicato potesse rientrare nella normale attività giornalistica e di inchiesta e che vi siano profili di reato ancora più gravi da approfondire.

Nella puntata, andata regolarmente in onda, è stato poi rivelato che Antonio Medugno ha querelato Alfonso Signorini per violenza sessuale.