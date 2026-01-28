Fabrizio Corona replica al comunicato Mediaset accusando Silvio Berlusconi e i figli: "Scritte menzogne"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il comunicato di Mediaset contro il “metodo” di Fabrizio Corona non ferma l’ex re dei paparazzi che su Instagram ha pubblicato la sua risposta ai figli di Silvio Berlusconi. Corona ha affermato di fare inchiesta e di averne il diritto promettendo di svelare “menzogne dette per guadagnare e manipolare”.

La replica di Fabrizio Corona a Mediaset

In una Instagram Stories, Fabrizio Corona ha pubblicato un’immagine del comunicato stampa diffuso da Mediaset contro di lui, accompagnando un commento alla foto.

“Faccio quello che voi fate da anni. Racconto, facendo inchiesta, visto che ci sono persone indagate, il vostro sistema”, ha scritto l’ex re dei paparazzi.

“Posso farlo perché conosco da dentro. Svelo alla gente – ha aggiunto – le vostre menzogne dette per guadagnare e manipolare allo scopo di potere”.

Corona ha poi concluso affermando di farlo “perché ne ho il diritto, il resto è menzogna”.

Il video di Fabrizio Corona

Sempre su Instagram Corona ha pubblicato anche un video in cui afferma che Mediaset non prenderebbe posizione sulla vicenda che riguarda Alfonso Signorini perché altrimenti la Consob, dato che è un’azienda quotata in Borsa, potrebbe farli crollare per aver violato il codice etico.

“Marina Berlusconi, essendo ancora la capa di Forza Italia, chiama e dice: Barbara D’Urso da voi non può lavorare”, sono le parole dell’ex re dei paparazzi.

Poi Corona ha fatto ascoltare un audio di Annalia Venezia, una giornalista, che afferma: “io ti dico solo che in Rai il veto lo ha messo Marina Berlusconi con Forza Italia. Marina, secondo me, è più legata alla politica, quindi è per questo che la temono, per questo Forza Italia le dà un valore”.

Corona quindi ha spiegato che la sua sarebbe una questione di voler scardinare quel sistema che ha distrutto, portandolo alla malattia, “la cosa più cara che avevo nella vita”.

Il comunicato di Mediaset

Il Tribunale di Milano aveva imposto a Fabrizio Corona di non pubblicare ulteriori contenuti diffamatori e di rimuovere quelli già sul web.

Mediaset, il 27 gennaio, ha diffuso un comunicato in difesa non solo dell’azienda ma delle persone che la compongono.

“La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero”, si legge nella nota diffusa dopo il video pubblicato su Youtube da Fabrizio Corona.

“Siamo di fronte – prosegue il comunicato – a un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale, alimentando un clima di disprezzo non solo per la verità ma anche per la dignità umana. Questo non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto”.