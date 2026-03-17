Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione al calciatore Lorenzo Pellegrini, cosa venne detto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio per un’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Roma. In un’intervista fatta da Corona, una donna accusava il calciatore di stalking, raccontando fatti che poi sono stati ritenuti falsi.

Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione

Il gup di Roma ha deciso dunque che Fabrizio Corona andrà a processo il primo dicembre.

Dopo l’udienza preliminare al Tribunale di Roma, infatti, l’ex re dei paparazzi è stato rinviato a giudizio.

ANSA

L’accusa è quella di diffamazione ai danni del calciatore e centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini.

Diffamazione ai danni del calciatore Pellegrini

La vicenda risale a quando sul suo sito dillingernews, Fabrizio Corona aveva pubblicato l’intervista a una donna, una 25enne di origini romene.

La donna sosteneva di essere vittima di stalking da parte del centrocampista giallorosso, notizia pubblicata da Corona sul suo sito.

Le accuse della donna però sono risultate false in base all’analisi di tabulati telefonici e perizie informatiche. Stando alle indagini, non ci sarebbero stati contatti tra la 25enne e Pellegrini.

A processo la donna che accusava Pellegrini

La donna aveva presentato non una ma ben cinque denunce formali contro il calciatore.

E il giudice ha deciso di rinviare a giudizio non solo Corona ma anche lei, che, secondo la procura, avrebbe montato l’intera vicenda.

Alla 25enne vengono contestati i reati di calunnia e minacce, visto che le sue accuse si sono rivelate infondate.

Chi è Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento danni da oltre 100mila euro, che ha detto di voler dare in beneficenza.

Classe 1996, Pellegrini è nato a Roma ed è cresciuto nelle giovanili giallorosse. Dopo una parentesi al Sassuolo, dal 2015 al 2017, è tornato alla Roma, di cui è stato anche capitano fino all’anno scorso.

In estate, infatti, è stato il nuovo allenatore della Roma Gasperini ad annunciare che Pellegrini non avrebbe indossato la fascia ma che la gerarchia per il ruolo di capitano sarebbe decisa in base al numero di presenze.

Centrocampista nel giro della Nazionale, Pellegrini è sposato dal 22 maggio 2018 con Veronica Martinelli, con la quale ha tre figli.