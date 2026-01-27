Fabrizio Corona tira in ballo Maria De Filippi a Falsissimo, "problemi con Barbara D'Urso"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fabrizio Corona torna ad accendere i riflettori sull’uscita di scena di Barbara D’Urso da Mediaset e lo fa, ancora una volta, dal suo format Falsissimo, pubblicato su YouTube. Molta la carne al fuoco, fra cui il licenziamento della conduttrice napoletana ed anche un presunto intreccio di rapporti tesi e veti che coinvolgerebbero Maria De Filippi.

Perché Barbara D’Urso è stata cacciata da Mediaset

Secondo la vulgata comune, Barbara D’Urso sarebbe stata silurata da Pier Silvio Berlusconi nell’ambito di una precisa strategia editoriale: ridurre la quantità di programmi cosiddetti “trash” in Mediaset.

Ipotesi guerra fra Barbara D’Urso e Maria De Filippi

Secondo la versione sposata da Corona, invece, dietro la brusca esclusione di Barbara D’Urso da Mediaset ci sarebbero problemi dietro le quinte e rivalità professionali.

ANSA

Nel corso di Falsissimo, Corona ha sostenuto che Maria De Filippi avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset, forte di un particolare ascendente su Pier Silvio Berlusconi.

Negli ultimi anni di permanenza di “Carmelita” in Mediaset, sostiene Corona, tra le due conduttrici ci sarebbero dure state frizioni.

Corona ha mandato in onda una telefonata in cui una voce anonima, accreditatasi come una insider, ha raccontato dell’esistenza di liberatorie molto rigide che gli ospiti e gli opinionisti avrebbero dovuto firmare: “Noi che eravamo opinionisti da Barbara, dovevamo sempre firmare un foglio”.

La gestione degli ospiti televisivi

“Assicuravamo che non avremmo mai parlato dei programmi della De Filippi né degli ospiti, dei personaggi della De Filippi… Quindi tutti quelli di Uomini e Donne e quelli di Amici“. La sintesi di Fabrizio Corona: “Tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso c’erano stati problemi dietro le quinte. Maria le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata”.

Quindi Barbara D’Urso, ad esempio, non avrebbe potuto invitare personaggi provenienti da Uomini e Donne, Amici o da altri programmi legati alla De Filippi, né affrontare temi riconducibili al suo universo televisivo.

L’ultima puntata di Falsissimo

Durante l’ultima puntata, Fabrizio Corona ha inoltre dato la parola a Claudio Lippi che dal suo letto d’ospedale ha svelato presunti retroscena riguardanti noti personaggi di Mediaset.

Nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, Corona ne ha avute per tutti: da Alfonso Signorini a Gerry Scotti, da Marina a Pier Silvio Berlusconi, da Samira a Silvia Toffanin. Si attende ora la reazione dei personaggi citati e, soprattutto, quella di Mediaset.