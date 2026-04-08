Fabrizio Corona torna con Falsissimo, nell'ultima puntata attacca Meloni e insulta La Russa: "C*******"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Fabrizio Corona ha presentato l’ultima puntata di Falsissimo come il capitolo definitivo dedicato al “presunto sistema Signorini”. L’ex paparazzo ha attaccato tutti, dai giornalisti a personaggi dello spettacolo fino a rivolgere insulti anche ai politici. Nel mirino di Corona sono finiti anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fabrizio Corona contro Meloni e La Russa

Fabrizio Corona, nell’ultima puntata di Falsissimo, si è intestato anche un ruolo politico rivendicando che se il “no” al referendum ha vinto, sarebbe stato l’esito del successo delle quattro puntate di Falsissimo incentrate a svelare i meccanismi di Mediaset.

Secondo l’ex re dei paparazzi, il voto degli italiani è un “no” a Giorgia Meloni, a Delmastro, alla Santanchè e a La Russa.

ANSA

Proprio a proposito del Presidente del Senato, Corona ha attaccato: “ma può proporre un referendum sulla giustizia la stessa persona che, quando hanno indagato il figlio, si è elevato a magistrato e ha dichiarato che era innocente, rifiutandosi di fargli sequestrare il cellulare?”.

Gli insulti nei confronti della seconda carica dello Stato sono stati diversi, Corona è arrivato a definirlo “co…..e”.

Il fotografo ha attaccato anche Giorgia Meloni che, secondo lui, sarebbe “un’attrice in mano a La Russa”. La premier sarebbe stata convinta dal presidente del Senato a partecipare al podcast di Fedez e Marra.

“Altro che propaganda, lei si è prestata a un programma seguito, i giovani l’hanno guardata poi si sono ricordati come li hanno trattati e hanno deciso di votare no”, ha detto Corona.

L’attacco a Piersilvio e Marina Berlusconi

Sempre parlando del referendum, Corona ritiene che il “no” sia un rifiuto anche nei confronti di Piersilvio e Marina Berlusconi, “il nuovo potere che avanza”.

Secondo l’ex re dei paparazzi, l’intervista di Marina Berlusconi due giorni prima del voto sarebbe stata uno dei motivi per cui ha vinto il “no”.

L’attacco a Fedez e Marra

Corona non risparmia neanche Fedez e Marra che hanno ospitato Giorgia Meloni a Pulp Podcast.

In riferimento al rapper, l’ideatore di Falsissimo ha affermato: “Ma avete visto come tremava con le domandine lì in mano, con quell’altro lì che vuole fare quello che ne capisce di politica?”.

Secondo Corona, non li hanno aiutati a fare propaganda perché i giovani hanno visto come si è comportata con loro “hanno visto come è stato il suo atteggiamento (della premier, ndr) supponenza del potere e hanno deciso di votare no”.