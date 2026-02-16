Fabrizio Corona torna su Instagram con il nuovo profilo "Io sono Notizia", proprio come la serie Netflix

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Fabrizio Corona ha annunciato di aver aperto un nuovo profilo Instagram. In quest’occasione, il creator ha scelto come nickname “Io sono Notizia”, stesso nome della serie Netflix che lo vede protagonista. Per far conoscere il suo nuovo canale, l’ex re dei paparazzi ha scelto X, unico profilo attivo dopo la rimozione dei canali social e dei suoi contenuti. A corredo del suo ritorno su Instagram, ha pubblicato uno screen del nuovo profilo, specificando che “Io sono Notizia” è l’unico profilo reale riconducibile a Fabrizio Corona, tutti gli altri presenti sulla piattaforma sono profili fake.

Gli ultimi annunci di Fabrizio Corona

Il ritorno di Fabrizio Corona su Instagram arriva dopo una serie di annunci pubblicati su X.

Il 7 febbraio aveva annunciato il ritorno a teatro con lo spettacolo Falsissimo. Scacco matto al potere dei media”.

Per l’occasione, aveva pubblicato anche le prime date confermate del suo show nelle principali città italiane.

Successivamente, il 9 febbraio, Fabrizio Corona aveva parlato di due nuovi grandi progetti.

Aveva spiegato che sarebbero stati creati per un motivo ben preciso.

Perché “possano rendere liberi dagli attacchi di qualsiasi potere”, queste le sue parole.

L’apertura del profilo e la cancellazione

Non è la prima volta che Fabrizio Corona apre un nuovo profilo Instagram dopo lo stop ai propri canali social in seguito alle azioni legali di Alfonso Signorini e di Mediaset.

Il 6 febbraio, aveva pubblicato il nuovo profilo con il nickname “fabriziocoronareall”, ma dopo poche ore era stato oscurato.

Nel primo post aveva pubblicato una foto con la frase: “Un profilo si elimina in un click. Un uomo no. Un messaggio no. La verità no”.

Il ritorno sui social dopo la foto in ospedale

L’annuncio del ritorno di Fabrizio Corona su Instagram arriva poche ore dopo la pubblicazione di una foto mentre era in ospedale.

Il 14 febbraio, il creator aveva pubblicato due foto sul suo profilo X mentre era su una barella.

Come didascalia aveva scelto la frase: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”.

Il 3 febbraio, secondo quanto riferito da ANSA, sarebbe stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo (quelli su YouTube), sia Meta a bloccare i profili su Instagram e Facebook di Fabrizio Corona e di Falsissimo.

Venne rimosso anche il profilo su TikTok, così come i contenuti legati a Falsissimo su Telegram.

Una nuova puntata di Falsissimo

MilanoToday ha riportato le parole di Fabrizio Corona durante una serata in discoteca.

Sul palco del locale ha annunciato che il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo: “Sarà una puntata terrificante”, le parole dell’ex re dei paparazzi.

E, infine, la provocazione: “Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’. La puntata la facciamo su Signorini e Mediaset”.