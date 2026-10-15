Fabrizio Ferracane, nel film Zustìssia: “Beniamino Zuncheddu riesce ancora a perdonare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Trentatré anni di carcere da innocente. Un tempo sottratto alla vita che nessuna sentenza potrà restituire. È da questa ferita che nasce Zustìssia, il film diretto da Francesco Piras nel quale Fabrizio Ferracane interpreta Beniamino Zuncheddu. Per raccontare un uomo segnato da un’ingiustizia così profonda, l’attore siciliano ha scelto di affidarsi soprattutto ai silenzi, agli sguardi e ai piccoli gesti. Ma l’incontro con Zuncheddu gli ha lasciato qualcosa che va oltre la recitazione: lo stupore davanti a una persona capace, nonostante tutto, di perdonare. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Fabrizio Ferracane riflette sulla giustizia, sulle condizioni delle carceri e sulla facilità con cui siamo pronti a condannare qualcuno prima ancora di conoscere i fatti. Il racconto attraversa poi la sua carriera, dagli anni difficili del teatro fino ad Anime nere e alle collaborazioni con registi come Marco Bellocchio, Francesco Munzi e Paolo Taviani. Ma dietro l’attore che ha spesso prestato il volto a uomini violenti e tormentati emerge anche una persona profondamente legata alla famiglia, soprattutto al padre, con il quale continua a condividere passeggiate e piccoli momenti quotidiani. Fabrizio Ferracane parla degli errori che ancora porta con sé, dell’amore perduto e del bisogno di conservare il gioco dentro un mestiere che prende molto sul serio. E ricorda che, al di là dei personaggi interpretati, esiste una vita alla quale non intende rinunciare.

Beniamino Zuncheddu ha trascorso 33 anni in carcere da innocente. Come ha affrontato la sfida di restituire il peso di un tempo così lungo, sottratto alla sua vita?

“Forse la difficoltà maggiore è stata proprio dare un peso a quei 33 anni, non considerarli soltanto un numero, ma l’interruzione di un’esistenza. Dal punto di vista cinematografico, è la prima volta che mi confronto con una vicenda di tale portata. Più ne percepivo la grandezza, più capivo che dovevo sottrarre, eliminare il superfluo. Qualunque interpretazione avessi costruito, non avrebbe mai potuto restituire pienamente ciò che era accaduto. Dovevo cercare una verità nel mio corpo, lasciare che quei 33 anni di privazione si depositassero sul volto, nei lineamenti, nelle espressioni”.

In diverse scene è come se Beniamino prendesse forma proprio attraverso ciò che non dice.

“Amo i personaggi silenziosi, quelli che riescono a vivere e a trasmettere emozioni anche senza parlare. Ho cercato Beniamino proprio nei silenzi e nei gesti più piccoli. Sentivo di dover lasciare affiorare delle cicatrici. Non potevano essere le sue, naturalmente, ma potevano essere le mie, quelle che porto sul corpo. Sul volto dovevano emergere i segni del malessere e della privazione, perché stavamo raccontando un uomo al quale erano stati sottratti 33 anni di vita”.

Ha avuto modo di conoscere personalmente Beniamino Zuncheddu?

“L’ho incontrato per una mezz’ora, poco prima delle riprese. Era venuto in albergo con Francesco Piras e sua nipote, anche lei pastora. Mi ha accolto con un sorriso incredibile. È difficile spiegarlo, ma mi sono venute in mente figure come Madre Teresa di Calcutta o il Papa. Emanava una luce, una forza straordinarie. Da Beniamino sto imparando moltissimo. Ha subito un’ingiustizia atroce eppure riesce ancora a perdonare. Qualche giorno fa ha raccontato di aver perdonato l’uomo che lo aveva accusato, dopo averne visto la fotografia. Non ha perdonato, invece, la moglie di quell’uomo, verso la quale ha pronunciato parole molto dure. Ma si rende conto? Dopo tutto quello che ha attraversato, riesce ancora a perdonare e a sorridere. Forse cerca di prendere il meglio dagli anni che gli restano”.

Quale aspetto della personalità di Zuncheddu ha cercato di portare sullo schermo?

“La sua forza, ma soprattutto la tenerezza e il legame profondissimo con la propria terra. Non volevo raccontare soltanto l’uomo vittima di un’ingiustizia, ma anche la luce che continua a portare dentro di sé. Non so se ci sono riuscito. E poi c’è sua sorella, una figura fondamentale nella sua vita. Dovrebbero farle una statua per tutto quello che ha fatto durante quei 33 anni. È doloroso pensare che, proprio quando Beniamino è tornato libero e la sua innocenza è stata riconosciuta, lei si sia ammalata e oggi stia male”.

Ha mai avvertito il peso della responsabilità di interpretare un uomo realmente esistito, segnato da un’ingiustizia tanto grave?

“Assolutamente no. Ero felice, come quando Emma Dante mi ha proposto di interpretare Polifemo in Misericordia. Anche allora ero entusiasta di poter raccontare un personaggio terribile, perché figure come Polifemo, con la loro violenza, esistono ancora tra noi. In questo caso ero orgoglioso di partecipare a un’opera che considero necessaria. Non temevo la responsabilità. Naturalmente, per un attore il giudizio del pubblico conta, ma quello che mi interessava davvero era il giudizio di Beniamino. Mi aveva accolto con un affetto fraterno. Ricordo che, al nostro primo incontro, mi disse: ‘Sono contento che tu faccia me’. Non so dove mi avesse visto prima, forse in qualche video. Tra l’altro, Zustìssia è stato il primo film che Beniamino abbia visto in vita sua. È incredibile. Più che una responsabilità, sentivo il privilegio di raccontare una storia giusta, che meritava di essere conosciuta”.

La vicenda di Beniamino Zuncheddu riporta al centro anche il tema degli errori giudiziari. Quale riflessione spera possa suscitare il film?

“Beniamino non è un caso isolato. Dal 1980 ci sono stati oltre 30.000 casi di persone innocenti finite in carcere. È un’ingiustizia enorme. Spero che il governo riesca almeno a calendarizzare la proposta di legge Zuncheddu, che prevede un sostegno economico per chi viene riconosciuto innocente dopo aver trascorso anni in prigione. Mentre lo Stato stabilisce l’entità del risarcimento, bisognerebbe garantire a queste persone almeno un sussidio. C’è chi esce dal carcere di Uta, in Sardegna, lontanissimo da tutto, senza neppure i soldi per prendere un autobus, nonostante sia previsto che lo Stato paghi il viaggio di ritorno a casa a chi viene scarcerato. E poi basterebbe un gesto semplicissimo: presentarsi davanti a Beniamino e dirgli ‘Signor Zuncheddu, le chiediamo scusa’. Sarebbe un atto di civiltà e di grande umanità”.

Eppure sembra difficile ottenere dalle istituzioni persino delle scuse. Come interpreta questo silenzio?

“Non capisco che cosa possa frenare chi ricopre determinate cariche. È orgoglio? Lo trovo assurdo. Un Paese civile si riconosce anche da questi gesti, così come dal trattamento riservato alle persone detenute. La dignità di una nazione si misura anche attraverso le condizioni delle sue carceri. Naturalmente bisogna distinguere tra i reati. Quando penso a chi violenta o uccide dei bambini, oppure a chi stupra le donne, rabbrividisco e faccio persino fatica a trovare le parole. Ma esistono anche altre situazioni, vicende assurde e pene che dovrebbero indurci a riflettere”.

Che cosa le ha insegnato la storia di Beniamino Zuncheddu, sul piano umano?

“Mi ha reso ancora più consapevole dell’importanza di credere in se stessi e di volersi bene. Un’altra persona, forse più fragile, avrebbe potuto cedere alla disperazione e togliersi la vita. Beniamino, invece, ha trovato la determinazione per resistere. Spesso siamo proprio noi a farci del male, perché abbiamo poca autostima. Forse vale anche per me. Imparare ad amarsi è fondamentale, e significa anche riconoscere il valore degli affetti. Per Beniamino la sorella, la famiglia, gli abitanti di Burcei, la sua comunità e la Sardegna, con i suoi monti, rappresentano radici profondissime”.

La sua vicenda invita anche a riflettere sulla facilità con cui si emettono giudizi prima che la verità sia accertata.

“Siamo sempre pronti a giudicare. Basta leggere una notizia sul giornale, magari quando un’indagine è ancora agli inizi, e subito si cominciano a emettere sentenze. Si conosce appena una parte dei fatti e già si afferma: ‘È stato lui’. Beniamino ci insegna quanto sia pericoloso condannare qualcuno prima di conoscere la verità, perché i fatti possono rivelarsi completamente diversi da come erano stati presentati. Quando fu arrestato, i giornali lo indicavano già come l’assassino. E invece sappiamo com’è andata. Poi sono emerse anche le vicende legate all’ispettore Uda e al giudice Lombardini. Una pagina davvero vergognosa”.

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Ha appena parlato dell’importanza di amare se stessi, lasciando intendere che forse non sempre è riuscito a farlo. Si è mai chiesto perché?

“Non lo so. In questo momento della mia vita viene prima di tutto la famiglia, soprattutto mio padre. Forse dipende anche dal fatto che sono stato innamorato una sola volta e mi è mancata una dimensione affettiva fondamentale, che probabilmente non ho voluto vivere fino in fondo. La sua domanda mi coglie un po’ impreparato. Credo ancora nel colpo di fulmine, nell’incontro con un paio d’occhi. Forse, però, ho trascorso troppo tempo con lo sguardo abbassato, per timidezza. Penserà che sia pazzo, ma da un paio d’anni vedo dei volti nei rifiuti, negli oggetti più comuni. Mentre ero in Svizzera per girare la serie La linea della palma, alcune persone legate a uno spazio espositivo di arte contemporanea hanno visto queste immagini e mi hanno proposto di organizzare una mostra”.

Fabrizio Ferracane, oggi è soddisfatto del suo percorso professionale?

“Sono molto felice del cammino che stiamo facendo. Uso il plurale perché penso anche a Silvia, la mia agente, con cui lavoro da sedici o diciassette anni. Abbiamo costruito questo percorso insieme. Gli inizi sono stati duri. Quando vivevo a Roma, ho fatto tanta gavetta a teatro. Mio padre mi diceva: «Tu cerca di pagarti l’affitto, al resto ti aiuto io». Conosco bene i sacrifici, la fatica di guadagnare quelle cinquantamila lire, o quei cinquanta euro, che servivano a pagare le spese. Poi sono arrivate le prime opportunità. Quando puoi permetterti di scegliere un progetto anziché un altro, hai già conquistato una grande libertà. Ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo Taviani, Marco Bellocchio, Francesco Munzi, Leonardo Di Costanzo e Claudio Cupellini. E poi Francesco Piras, che è giovane, ma con questo film ha dimostrato di essere un grande regista. Prima di tutto perché è un uomo straordinario. A volte mi guardo indietro e mi domando quanti film abbia fatto”.

Nonostante abbia lavorato con grandi autori, non ha mai mostrato alcuna diffidenza verso i progetti più popolari. Lo dimostra anche il successo televisivo di A testa alta.

“Nei prossimi giorni comincerò a girare la seconda stagione di A testa alta. Ma perché dovrei avere la puzza sotto il naso? Non ne vedo il motivo. Non sopporto certi atteggiamenti di superiorità, soprattutto nei confronti del pubblico. Come si può trattare male una persona che chiede semplicemente una fotografia? Se un attore arriva a occupare una determinata posizione, lo deve anche a chi lo segue e fa il tifo per lui. Non bisogna dimenticarlo”.

Lei dimostra una particolare attenzione anche verso i colleghi che faticano a trovare spazio. Da dove nasce questa solidarietà?

“Quando lavoro con registi che conosco, cerco sempre di segnalare attori bravissimi che purtroppo lavorano poco. Penso ad Alex, Diego, Leonardo… Sono amici, professionisti straordinari che spesso non vengono neppure chiamati per un provino. Questo mi fa arrabbiare. Quando posso, ne parlo anche con i responsabili del casting. Chiedo perché non concedano almeno un’audizione a questi attori. E quando qualcuno viene scelto, sono felice. Perché anch’io ho cominciato con una o due pose e so che cosa significa aspettare una chiamata. A un certo punto, però, ho smesso di aspettare e ho deciso di fare teatro”.

È così che è nata l’esperienza di Sutta Scupa?

“Con Peppe Mastrocinque abbiamo messo in piedi Sutta Scupa in una cantina sotto casa mia, a Palermo. Non bisogna restare fermi ad aspettare, bisogna vivere. Da quelle esperienze sono nati spettacoli che hanno avuto percorsi importanti, arrivando a festival come le Colline Torinesi e a Strasburgo. Anche oggi mi capita di attraversare periodi senza lavoro. Non è che ormai sia tutto garantito. Certamente Anime nere mi ha dato molto, ma non per questo posso dimenticare da dove vengo. Mi sentirei male se non provassi a offrire ad altri colleghi almeno una possibilità. In fondo, è proprio questo che desidera un attore: avere l’occasione di dimostrare il proprio valore”.

Che cosa cercava nella recitazione il Fabrizio Ferracane degli inizi?

“Il desiderio di vivere un’altra vita, di attraversare l’esistenza di qualcun altro attraverso i personaggi. È una possibilità che mi affascina profondamente. Dico sempre che l’attore è corruzione. Deve lasciarsi cambiare, contaminare. Questa trasformazione deve entrare ovunque: nel volto, nella postura, nella voce, nel modo di parlare. È un momento di libertà assoluta. E oggi la libertà è fondamentale per me. Significa anche potermi dedicare alle persone che amo. A volte mi capita di dire che ho un impegno perché voglio andare a passeggiare con mio padre, al mare, a Selinunte. Quando giravo a Cagliari e avevo un giorno e mezzo libero, prendevo l’aereo, tornavo a casa, andavo a prenderlo e trascorrevamo del tempo insieme. Anche questa è libertà”.

Nel suo percorso professionale, quanto ha contato l’ambizione?

“La mia ambizione è sempre stata diventare più bravo. Conoscere sempre meglio il mestiere, studiare, leggere moltissimo. Vorrei divorare tutti i libri del mondo. Mi piacerebbe avere accanto, anche di notte, attori come Paolo Pierobon o Fabrizio Gifuni, che mi spingessero a leggere e approfondire. Penso anche a Lino Musella. Quando eravamo a Napoli, mi capitava di svegliarmi durante la notte e sentirlo bisbigliare nel declamare la Divina Commedia. La mia aspirazione era questa: acquisire spessore, diventare sempre più attore. Mi viene quasi da dire ‘essere replicante’, perché un interprete deve poter essere tutto, ambire a interpretare qualsiasi ruolo”.

Quando ha cominciato a riconoscersi lo status di attore?

“Non so se sia così importante riconoscersi uno status. Forse è successo quando i miei genitori sono venuti a vedermi a teatro per la prima volta. Avevo 24 anni e partecipavo a una produzione di Santarcangelo con una compagnia di Ravenna. Avevamo messo in scena il Filottete di Heiner Müller. Eravamo quattro ragazzi rinchiusi in un campo di concentramento che giocavano con il mito di Filottete, con l’arco e le frecce. All’interno dello spettacolo, però, raccontavamo anche le nostre esperienze personali. Ricordo che parlavo di un gol segnato durante una partita tra il liceo classico e quello scientifico. Un altro ragazzo raccontava della torta alla robiola preparata dalla nonna. E in mezzo a questi ricordi prendeva forma il mito”.

Come reagirono i suoi genitori vedendola sul palcoscenico?

“Vennero fino a Rimini per assistere allo spettacolo. Tra l’altro, poco prima dell’inizio, mia madre scivolò e si lussò una spalla. Una situazione assurda. Nonostante tutto, riuscirono a vedermi. Mia madre è sempre stata la mia prima sostenitrice, ma anche mio padre si emozionò. Mi disse: ‘Che bello, continua. Però continua anche a pagarti l’affitto di casa’. Ed era giusto così. Ho avuto la fortuna di avere sempre i miei genitori accanto. Ricordo anche quando mi ruppi il tendine d’Achille mentre giravo la serie Intelligence: mio padre, che era fisioterapista, mi accompagnava negli spostamenti. E mi torna in mente uno dei primi provini per un laboratorio a Noto, che durava venti giorni, a volte anche un mese, con Mimmo Cuticchio, Franco Scaldati e la regista tunisina Laila Tabel. La presenza dei miei genitori è stata una fortuna enorme”.

Quanto riconosce di suo padre e di sua madre nell’uomo che è diventato?

“A mio padre somiglio moltissimo, anche fisicamente. Ma soprattutto credo di aver ereditato da lui la capacità di accogliere gli altri con un sorriso, con empatia. Mia madre, invece, è più prudente. Non direi severa, quanto piuttosto attenta. È una persona che invita a osservare bene gli altri, a non concedere immediatamente la propria fiducia. Perché non tutti sono buoni”.

Quale considera la sua qualità migliore?

“Forse la capacità di ascoltare. È fondamentale per un attore e credo di possederla anche nei rapporti umani. Quando vedo qualcuno soffrire, sento il bisogno di aiutarlo. Non servono gesti clamorosi o grandi disponibilità economiche. Bisogna prestare attenzione ai più fragili, agli ultimi, a chi è stato meno fortunato. E farlo senza vantarsene. È anche per questo che cerco di segnalare ai registi i colleghi che stimo. Perché possiamo essere tutti numeri uno, ma anche numeri due. La vita può cambiare da un momento all’altro. Basta pensare a Beniamino Zuncheddu”.

Che rapporto ha con la parola ‘errore’?

“Di errori ne commetto ogni giorno. Con alcuni sto ancora facendo i conti, mentre altri riesco a guardarli con maggiore serenità. Dipende anche dall’età in cui li ho commessi e dagli incontri che hanno segnato la mia vita. Ci sono scelte fatte da giovane che oggi, con una maturità diversa, forse affronterei in un altro modo”.

C’è un errore che, più di altri, ha lasciato un segno nella sua vita?

“Penso a Carmen, l’unico grande amore che ho avuto. L’avevo fatta venire a Roma, poi ci eravamo trasferiti a Bologna. A un certo punto, però, ho scelto la carriera e l’ho lasciata lì. Qualche anno fa questo ricordo mi distruggeva l’anima. Ero giovane. Se avessi avuto la maturità che forse possiedo oggi, magari saremmo ancora insieme. Era la donna che amavo, ma evidentemente non ero pronto. Considero un errore averla lasciata andare. Oggi, però, cerco di rapportarmi diversamente agli sbagli. Li riconosco, do loro una pacca sulla spalla e mi dico: ‘Va bene, è successo’. Poi vado avanti”.

C’è invece un personaggio che le ha fatto prendere maggiormente coscienza del suo valore come attore?

“Penso sicuramente ad Anime nere, ma anche a Polifemo. E oggi a Beniamino Zuncheddu. Interpretare una persona reale, con uno spessore umano così profondo, mi ha dato una consapevolezza enorme del mio mestiere. Prima ricordavo quando avevo 24 anni e i miei genitori vennero a vedermi a teatro. Oggi, quando mi riguardo e ripenso al modo in cui ho attraversato Beniamino, sento di riconoscere con molta più forza quella mia identità di attore di cui parlavamo all’inizio”.

Dopo tanti anni, sente di potersi finalmente appuntare una medaglia per il percorso compiuto?

“No, la medaglia può appuntarmela qualcun altro, ma non sarò certo io a farlo. Non spetta a me attribuirmi un riconoscimento. È il pubblico a darmelo, ed è meraviglioso. Quando una persona si avvicina e mi dice: ‘Bravo, mi sono emozionata’, quella è una medaglia. Sapere che qualcuno si è commosso o che una mia interpretazione gli ha lasciato un’emozione è il premio più bello”.

Tra gli attori che ha sempre ammirato c’è Nino Manfredi, capace di passare dal dramma alla commedia con straordinaria naturalezza. Le piacerebbe misurarsi più spesso con ruoli comici?

“Ma perché non me li propongono? Ho recitato anche in Ho amici in Paradiso, ma è passato del tempo. Antonio De Feo, un grandissimo organizzatore cinematografico della vecchia guardia, mi ha sempre detto: ‘Tu sei Nino Manfredi’. Eppure, al cinema continuano a propormi soprattutto determinati personaggi, mentre a teatro ho avuto più occasioni di far ridere. Un attore dovrebbe potersi confrontare con qualsiasi registro. Magari ci prova e il risultato è una schifezza, ma deve almeno avere la possibilità di sperimentare. Manfredi mi emoziona moltissimo. Penso a Brutti, sporchi e cattivi, per esempio. E poi c’è Alberto Sordi. Ultimamente ripensavo a Detenuto in attesa di giudizio, il film in cui finisce in carcere, coinvolto in una vicenda giudiziaria assurda. Un capolavoro, davvero”.

E tra i grandi attori comici siciliani?

“Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, senza dubbio. Tra l’altro, mi risulta che abbiano debuttato proprio a Castelvetrano, il mio paese”.

Ha interpretato spesso personaggi negativi, uomini violenti o moralmente controversi. Questi ruoli l’hanno mai portata a interrogarsi su chi sia davvero Fabrizio Ferracane agli occhi degli altri?

“È il gioco del mestiere, delle parti e delle maschere. Mi piace interpretare personaggi negativi perché mi permette di liberarmi, di giocare. C’è un piacere particolare nell’entrare nei panni di un cattivo. Ma chi sono davvero? Non credo che debba essere il lavoro a darmi una risposta. C’è il mestiere e poi c’è la vita. Sono il figlio che accompagna suo padre a passeggiare, quello che esce a bere due birre con gli amici. Sono anche una persona che, negli anni, si è fatta del male. Non so se recitare aiuti davvero a capire chi siamo, ma certamente ci spinge a interrogarci”.

In che modo la recitazione ha influenzato il suo sguardo sull’essere umano?

“Mi ha messo davanti a interrogativi sulla crudeltà, sulla bellezza, sulla poesia. Quando leggi Shakespeare, Quasimodo o i grandi capolavori della letteratura russa, entri in contatto con la grandezza di ciò che l’essere umano è capace di creare. Credo che la bellezza, l’amore e la poesia ci aiutino a vivere meglio. Se le persone leggessero più versi o ascoltassero più musica, forse ci sarebbe meno abbrutimento. Naturalmente bisogna trovare il tempo, perché la mattina si deve andare a lavorare. Ma magari, mentre si raggiunge il posto di lavoro, si può ascoltare Radio Classica”.

In diverse lingue, il verbo che indica la recitazione richiama anche il gioco. Che significa per lei ‘giocare’?

“Recitare significa indossare una maschera e giocare con un personaggio. Quando mio nipote Daniele era piccolo, giocavamo insieme con le macchinine. Un tempo praticavo anche molti sport: calcio, tennis, basket. Oggi gioco soprattutto con le maschere. A volte mi diverto persino da solo, in macchina. Invento discorsi, parlo milanese, faccio delle stupidaggini. Ho dei video assurdi che ogni tanto riguardo e mi fanno ridere. Con Luca, un carissimo amico che considero un fratello, parliamo quasi sempre in milanese. Lo facciamo da una vita. Giocare significa anche concedersi il lusso di essere sciocchi, di non prendersi troppo sul serio. Ed è bellissimo”.

Forse è proprio questa leggerezza che spesso manca nei rapporti umani?

“Se fossimo tutti un po’ più giullari, nel senso migliore del termine, forse riusciremmo ad abbattere i muri che costruiamo intorno a noi. Sentiamo continuamente il bisogno di dimostrarci forti, di non piangere, di nascondere le nostre fragilità. Dovremmo essere più incoscienti, più capaci di giocare. Penso a Dario Fo, ma anche all’importanza dell’umorismo di cui parlava Papa Francesco. Chi non sa ridere, chi è privo di senso dell’umorismo, perde una parte importante della vita. Avremmo bisogno di molta più ironia e, soprattutto, di autoironia”.

A proposito di maschere, qual è quella che nessuno, fino a oggi, è riuscito a toglierle?

“A parte la mia famiglia, credo che debba essere io a scegliere chi può vedermi senza maschere. Deve nascere un’intesa reciproca. Bisogna guardarsi, sorridersi, riconoscere nell’altro la stessa sensibilità, la stessa empatia. È una qualità meravigliosa. Quando si crea quella sintonia, possiamo anche permetterci tutte le sciocchezze di cui parlavo prima. Senza empatia, invece, nessuno riesce davvero a farci abbassare le difese. È una parola bellissima, ma soprattutto un valore fondamentale”.

Nel corso di questa conversazione ha pronunciato più volte la parola ‘sorriso’. Quando è stata l’ultima volta che ha sorriso, e per quale motivo?

“Oggi, con mio padre. Quando passeggiamo insieme, ridiamo spesso, ricordando episodi del passato oppure osservando il comportamento delle persone. Oggi, per esempio, c’era un traffico incredibile. Automobilisti che suonavano il clacson da ogni parte, altri che non riuscivano a passare. A un certo punto ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere. Ridevamo della follia umana. Quindi l’ultima volta che ho sorriso è stata proprio oggi, con lui. Ma sorrido spesso. La bellezza fa nascere il sorriso e, in fondo, c’è bellezza anche nel semplice atto di sorridere”.