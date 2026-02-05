Fabrizio Frizzi ricordato da Carlo Conti nel giorno del compleanno, a Sanremo gli dedicò "Un amico in me"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nel giorno in cui Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni, un suo grande amico, Carlo Conti, lo ha voluto ricordare con un post sui social. Il conduttore di Sanremo ha mandato un messaggio semplice ma accorato in occasione del compleanno del celebre presentatore scomparso nel 2018 per un’emorragia cerebrale.

Carlo Conti ricorda l’amico Frizzi

Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni giovedì 5 febbraio. Il noto presentatore è scomparso il 26 marzo del 2018 a causa di un’emorragia cerebrale.

A ricordare quello che da tanti è stato definito come il “volto buono della tv”, nel giorno del suo compleanno, è stato Carlo Conti che sui social ha condiviso uno scatto con l’amico e collega e ha scritto: “Buon compleanno amico mio”.

Il ricordo nel giorno del compleanno e l’omaggio a Sanremo

Amato dal pubblico e stimato dai suoi colleghi, Fabrizio Frizzi è stato ricordato negli anni da tanti suoi amici e addetti ai lavori.

Speciale proprio il legame che aveva con Conti con lo stesso conduttore del Festival di Sanremo che, nell’edizione del 2025 della kermesse canora, volle ricordare sul palco dell’Ariston il suo vecchio amico.

Insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti, Conti aveva reso omaggio a Frizzi con il brano ‘Un amico in me’, interpretato dallo stesso Fabrizio Frizzi in passato. “Avremmo voluto Fabrizio come il quarto moschettiere”, aveva aggiunto il presentatore toscano.

La carriera di Fabrizio Frizzi

Iconico presentatore della tv italiana, Fabrizio Frizzi ha presentato ben 17 edizioni di Miss Italia, nonché altri programmi storici della Rai come “Scommettiamo che…?”, “I fatti vostri” e “Domenica In” prima di condurre in tempi più recenti le trasmissioni “Soliti ignoti” e “L’eredità”. Nella sua lunga carriera ha avuto anche esperienze da attore e doppiatore.

È morto a 60 anni a causa di un’emorragia cerebrale. Solo cinque mesi prima, il 23 ottobre 2017, venne colto da un’ischemia cerebrale.

Legato a Rita Dalla Chiesa in primo matrimonio, si era sposata con la figlia del generale nel 1992, prima di separarsi nel 1998 e divorziare nel 2002. Un anno prima era nata la storia d’amore con Carlotta Mantovan, in precedenza concorrente di Miss Italia e con cui ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2013, un anno dopo le sue seconde nozze.