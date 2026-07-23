Fabrizio Lopresti, l’intervista all’attore: “L'insonnia? È lì che nascono i miei progettiˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che il pubblico identifica con un personaggio. E poi ce ne sono altri che, nel corso degli anni, finiscono per abitare tante vite diverse da sembrare quasi irriconoscibili, come Fabrizio Lopresti. Per molti è il volto di Daiana, di Batman Renato e di quella galleria di personaggi che hanno reso Sensualità a Corte uno dei fenomeni più longevi e amati della comicità televisiva italiana. Ma basta allontanarsi di pochi passi da quella maschera perché emerga un percorso molto più ampio, costruito nel tempo con la pazienza di chi ha scelto il mestiere prima ancora del successo. Nato a Genova, formatosi tra il Teatro Stabile, il Teatro della Tosse e il cinema di Paolo Virzì e Francesco Bruni, Fabrizio Lopresti è attore, regista, autore e giornalista. Ha diretto programmi televisivi, scritto documentari, continuato a fare teatro e a insegnare, senza mai smettere di considerare la formazione un dovere prima ancora che un’opportunità. Una traiettoria artistica che tiene insieme il rigore del palcoscenico e la leggerezza della comicità, la scrittura e la regia, il lavoro dietro la macchina da presa e quello davanti all’obiettivo. Lo abbiamo incontrato al LIFF13, il Lamezia International Film Fest, dove è stato protagonista di una masterclass dedicata ai giovani attori. Non è un dettaglio. L’edizione di quest’anno porta un titolo che è già una dichiarazione d’intenti, Luce dei miei occhi: un invito a rallentare lo sguardo, a cercare quello che normalmente sfugge, a lasciarsi interrogare dal cinema prima ancora che intrattenere. In questo contesto, parlare con Fabrizio Lopresti per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie significa anche provare a capire cosa rimane quando i riflettori si abbassano e il personaggio lascia il posto alla persona. La conversazione prende presto una direzione inattesa. Non è l’intervista a un attore che racconta la propria carriera per tappe. È il racconto di un bambino che costruiva un palcoscenico nel salotto di casa insieme ai fratelli, facendo pagare il biglietto ai vicini del condominio; di un ragazzo che affrontava i provini senza avere i soldi per il treno; di un professionista che continua a convivere con l’insonnia trasformandola, notte dopo notte, in pagine da scrivere e progetti da immaginare. C’è una frase che attraversa quasi tutto il dialogo, anche quando non viene pronunciata apertamente: il lavoro artistico non è mai un punto d’arrivo. È un modo di stare al mondo. Per questo Fabrizio Lopresti parla dei suoi maestri con la stessa gratitudine con cui ricorda i sacrifici dei genitori; racconta il teatro come uno strumento capace di curare prima ancora che di formare; ammette le proprie fragilità con una sincerità che raramente appartiene a chi è abituato a vivere davanti a una telecamera. E allora, forse, il personaggio televisivo resta soltanto la porta d’ingresso. Dietro c’è un uomo che continua a sentirsi un apprendista, che non considera conclusa la propria ricerca e che, mentre insegna agli altri a raccontare delle storie, continua a cercarne una nuova da scrivere ogni mattina.

Lei è regista, attore, ha una sua identità ben definita. Eppure il grande pubblico la riconosce soprattutto attraverso personaggi che non sono Fabrizio Lopresti: Daiana, Batman e molti altri. Che effetto le fa?

“Mi diverto come un matto. È una sensazione bellissima perché mi dà l’opportunità di essere tante persone diverse, mentre nella vita sono semplicemente Fabrizio Lopresti. Già il mio nome mi ha sempre fatto sorridere. Pensi che mia madre me lo ha dato in omaggio a Fabrizio De André. Essendo nato a Genova, il cognome ‘Lopresti’ era perfetto per gli scherzi: alle elementari mi dicevano continuamente ‘Lopresti?’. E io rispondevo: ‘No, lo regalo’. Mi divertiva già allora, perché sentivo di avere qualcosa di comico da tirare fuori. Tutto nasce da una grande passione che avevo fin da bambino. Recitavo nelle stanze di casa insieme ai miei fratelli, Luca e Piero. Costruivamo un piccolo palcoscenico, preparavamo le musiche, cantavamo, mimavamo e mettevamo in scena degli spettacoli. E, nonostante fossimo genovesi, già pensavamo all’incasso: ogni vicino di casa doveva pagare almeno dieci lire per assistere allo spettacolo. Mia madre preparava anche la limonata da offrire al pubblico, che era composto da tutti gli abitanti del condominio. Era un’atmosfera bellissima e molto divertente. Fin da piccolo ho voluto fare questo mestiere con convinzione. Ci sono stati grandi sacrifici, e ce ne sono ancora oggi, ma poter vivere cambiando continuamente situazioni e personaggi è una fortuna. Ho iniziato come attore con il Teatro Stabile di Genova, poi al Teatro della Tosse e con la Compagnia dei Giovani dell’Eliseo di Roma. Successivamente ho frequentato il corso di cinema di Paolo Virzì e Francesco Bruni. È stato lì che mi sono innamorato della macchina da presa e ho deciso di portare avanti entrambe le strade. In seguito sono diventato anche giornalista, perché mi è sempre piaciuto scrivere. Lavoro come autore per la televisione e, quando lavoro, mi sento davvero a casaˮ.

Domanda da un milione di dollari. Si è mai chiesto ‘Ma io chi sono?’?

“Forse uno di milioni non basta. Sono un ragazzo di Genova che vive a Milano. Oggi posso dire di essere un uomo che ha attraversato molte difficoltà. Essere lontano da casa, senza soldi, cercare di sostenere un provino senza avere neppure i soldi per il treno, vedere i sacrifici dei propri genitori che fanno di tutto per aiutarti… tutto questo non è semplice. Credo però di aver avuto la testa dura, la determinazione per andare avanti. E poi c’è stato l’incontro con Marcello Cesena e con Sensualità a Corte: ventidue anni di sitcom, probabilmente la più longeva d’Italiaˮ.

In questi giorni è stato al Lamezia International Film Festival per tenere delle masterclass dedicate ai giovani. Anche lei, però, è stato allievo del Teatro Stabile, una scuola che ha formato tantissimi grandi attori. Oggi, da insegnante, quanto riconosce il valore di quella formazione?

“Tantissimo. La scuola del Teatro Stabile ha formato davvero moltissimi attori di grande livello. È stato un valore aggiunto fondamentale. Io ho avuto la fortuna di studiare con insegnanti straordinari come Massimo Mesciulam e Anna Laura Messeri, due grandi pedagoghi del teatro. Mesciulam era capace di trasmetterti il teatro in una maniera unica. L’ho conosciuto negli anni Novanta ed è stato un incontro determinante. Naturalmente esistono tante ottime scuole in Italia: il Piccolo Teatro, la Filodrammatica, la Paolo Grassi, l’Accademia Silvio d’Amico e molte altre realtà importanti. Però quella stagione del Teatro Stabile è stata davvero una fucina che ha formato interpreti straordinariˮ.

Foto: Antonio Raffaele / US Festival: Hollywood Communication

Tra gli insegnamenti ricevuti dai suoi maestri, ce n’è qualcuno che ha scelto di non fare suo, pur riconoscendone il valore?

“Dopo il Teatro Stabile ho frequentato il Centro di Pontedera, dove ho incontrato un altro modo di intendere la recitazione: quello più legato a Grotowski, al teatro fisico e al teatro povero. Ho avuto perfino la fortuna di conoscere Grotowski prima della sua scomparsa. Lì ho lavorato con Massimo Navone, Dario Marconcini, Roberto Bacci, Giuliana Anzilotti, Roberto Castello e anche con Judith Malina del Living Theatre, che venne a tenere dei corsi. Da ciascuno di loro ho preso qualcosa. Mi porto ancora dietro tutti quegli insegnamenti, che non hanno formato soltanto l’attore, ma anche la persona. Credo infatti che il teatro abbia un grande valore terapeutico: mi ha dato fiducia in me stessoˮ.

È riuscito a colmare con la recitazione il suo caos interiore?

“Credo che tutti abbiamo ancora dei vuoti. Mi considero una persona abbastanza equilibrata, ma ciascuno di noi convive con le proprie difficoltà. Spesso si pensa che chi fa l’attore viva in un mondo speciale, ma poi si torna a casa e bisogna lavare i piatti, fare la lavatrice, affrontare la quotidianità, con o senza una famiglia, con o senza figli. La vita è difficile, ma è anche meravigliosa per tutti. Spero sempre che tutti possano godere di buona salute. È una domanda che mi mette un po’ in crisi, ma credo di avere ancora tante cose da imparare come uomo. Ogni giorno, però, mi rimbocco le maniche e mi butto in un nuovo progetto: uno spettacolo, una nuova messa in scena, un format televisivo. Ho avuto la fortuna di dirigere programmi come Melaverde o Dalla parte degli animali. Ho viaggiato moltissimo, ho scritto lavori ai quali tengo e spero sempre di riuscire a scrivere qualcosa di ancora miglioreˮ.

Fare il regista significa stare dall’altra parte della macchina da presa. Non ha mai sofferto il fatto di stare dietro le quinte?

“No, anzi, mi piace molto. Mi piacerebbe un giorno dirigere me stesso e, in realtà, l’ho già fatto. Nel 2007 ho realizzato il mio primo film documentario dedicato a Giorgio Caproni, un autore che avevo avuto modo di conoscere attraverso la Val Trebbia. In quel progetto interpretavo Giorgio Caproni da giovane, mentre mio padre interpretava Caproni da anziano. L’ho voluto riprendere mentre camminava per Genova. In pratica dirigevo lui, dirigevo me stesso, avevo scritto il film e ne curavo anche la regia. È stato faticosissimo, ma anche una grandissima esperienzaˮ.

In questi minuti ha citato più volte i suoi genitori. Mi viene allora da chiederle: di che cosa Fabrizio Lopresti è rimasto figlio?

“Credo che, in fondo, rimaniamo tutti figli. Forse ancora di più quando non diventiamo genitori. A me sarebbe piaciuto diventare padre. Che cosa me lo ha impedito? Probabilmente tanti eventi della vita, forse anche la carriera, il fatto di essere sempre in tournée, di vivere continuamente spostandomi. Sono circostanze che, a un certo punto, incidono sul percorso personale. Poi capita anche di guardarsi indietro e pensare che forse si sarebbe potuto fare di più, oppure dirsi: ‘Sbrigati, dormi meno’. Io, tra l’altro, soffro molto d’insonnia. Mi piacerebbe tornare a dormire come quando finivo uno spettacolo in tournée: andavo a letto a mezzanotte e mi svegliavo alle due del pomeriggio. Era una cosa bellissima. Oggi, invece, anche se mi corico a mezzanotte, alle sei del mattino sono già sveglio. Mi guardo intorno e la prima domanda che mi faccio è: ‘Che cosa posso scrivere di nuovo?’ˮ.

Quando soffre d’insonnia, a che cosa pensa?

“Penso alle cose che vorrei realizzare, ai viaggi che vorrei fare, ai film che vorrei girare, ai progetti che ho in cantiere, ai bandi con cui cercare i finanziamenti per produrre nuovi spettacoli. Mi passano per la testa davvero tante idee. Ci tengo anche a dire che faccio parte del consiglio direttivo di AIT, l’Associazione Italiana Registi, che è partner del Lamezia International Film Festival. L’associazione riunisce circa centocinquanta registi italiani, promuove la collaborazione tra professionisti, organizza masterclass, stage con i direttori della fotografia per gli associati e partecipa alle giurie di numerosi festival italiani. Saremo presenti anche a Venezia. È una delle principali realtà associative dell’audiovisivo italiano, insieme a 100 Autori, associazione della quale faccio parte, e ad altre realtà del settoreˮ.

Che cosa la sua Daiana non ha ancora detto a Jean Claude?

“È una bellissima domanda. Forse che vorrebbe dei figli, anche se probabilmente non potrebbe succedere. Oppure che dovrebbe lasciare Renato? No, perché Daiana è troppo libera, troppo indipendente. È una donna che ama stare in giro. Scappa con Clayton Norcross, vive una storia d’amore, ma la nega. Davanti a Jean Claude continua a negare tutto, quasi disperatamente. Forse, in fondo, gli direbbe che era sessualmente più attratta da Clayton che da lui… però poi continua a negarlo. Che cosa non gli ha mai detto? Non lo so. Probabilmente che gli vuole bene. Secondo me gli vuole bene davveroˮ.

Se invece dovesse dire qualcosa a se stesso che ancora non si è detto?

“Probabilmente mi direi di avere più coraggio in alcune situazioni. Però la vita è fatta di giorni e di momenti. Ci si sveglia e magari non si è più la persona del giorno prima: a volte si è migliori, si ha più voglia di aiutare gli altri; altre volte ci si sente giù e si preferisce chiudersi in casa. Anche questi stati d’animo, però, mi servono. Mi aiutano tantissimo quando scrivo, quando preparo una messa in scena. Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, l’anno scorso ho scritto un testo dedicato a Penelope, rappresentato al Festival di Borgio Verezzi nel 2025. La tragedia greca era soltanto un punto di partenza. In realtà volevo raccontare le donne, le madri che vedono partire i propri uomini per la guerra e che spesso non li vedono più tornare, oppure vedono morire i propri figli. Era questa la Penelope che volevo raccontare. Per questo, durante le mie notti insonni, penso continuamente a che cosa fare il mattino successivo. E appena mi alzo mi metto a scrivereˮ.

Ma Penelope di giorno tesseva e la sera disfaceva il tutto. È anche il suo caso?

“Probabilmente sì. Cerco sempre di portare a termine i progetti, soprattutto quelli che riguardano anche gli altri. In questo periodo, ad esempio, sto lavorando a un film documentario dedicato ai grandi sceneggiatori italiani. Credo che possa diventare un importante racconto civile, capace di ripercorrere la storia dell’Italia e dei suoi drammi dal dopoguerra fino a oggiˮ.