Fabrizio Moro e il passato tormentato tra abuso di alcol e droga, "ho sfiorato la morte tante volte"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alcol, droghe e la morte sfiorata più volte. In occasione del suo ritorno sulla scena musicale con l’ultimo album, Fabrizio Moro rivela di aver rischiato la vita da giovane, a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti. Un passato che si è lasciato alle spalle, tanto da arrivare ad affermare che “chi promuove la droga va picchiato“.

Il ritorno di Fabrizio Moro

Il vincitore di Sanremo 2018, insieme a Ermal Meta, si è raccontato in un’intervista a Il Messaggero, in occasione del lancio del suo nuovo disco Non ho paura di niente, a distanza di sei anni dal suo ultimo album di inediti.

Ho avuto paura di non avere più niente da dire – ha affermato Fabrizio Moro – C’entra anche il ricambio generazionale della musica. Il passaggio da analogico a digitale per quelli della mia età è stato un colpo duro. Quando a settembre ho pubblicato il singolo che dà il titolo all’album, Non ho paura di niente, nello stesso giorno sono uscite altre 49 canzoni: io sono cresciuto in un mondo differente

IPA

Il cantautore romano Fabrizio Moro

L’abuso di alcol e droga

Spiegando la scelta dell’uscita esclusivamente in cd e vinile, il cantautore romano ha parlato del confronto con le nuove generazioni ripercorrendo alcune fasi della sua gioventù tra alcol e droghe.

Il mio passato l’ho raccontato abbondantemente. Ho sfiorato tante volte la morte. Infatti non sono un promotore della droga: la odio. Chi promuove la droga va picchiato

L’attacco alla musica trap

Trascorsi di una dipendenza iniziata a 18 anni che riaffiorano dal suo ultimo lavoro, ma oggi rinnegati dall’artista 50enne, al punto da condannare i contenuti della musica trap e di alcune serie Tv popolari tra gli adolescenti.

Poi si ritrovano in sette a pestare di botte un altro, a spararsi: non capiscono più la differenza tra fiction e vita vera – sostiene Fabrizio Moro – Credo che la droga sia l’esperienza peggiore che un’adolescente possa incontrare: le cose più brutte mi sono capitate per colpa delle sostanze. Parlo anche del lavoro: se sono arrivato tardi al successo e non ho avuto tutto quello che meritavo, è stato perché non ero lucido. Spero che mio figlio (Libero, 16 anni, ndr) sia meno spericolato di me Forse ti può interessare Paris Jackson mostra il setto nasale bucato dalla droga, come sta oggi la figlia di Michael Jackson La figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, mostra sui social il setto nasale perforato per l'uso di sostanze stupefacenti