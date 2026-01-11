Faccetta nera a Genova al Winter Park, dalle casse di un autoscontro parte la canzone fascista: ira di Salis

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Faccetta nera” a tutto volume al Winter Park di Genova: dalle casse di un autoscontro, frequentato anche da giovanissimi, è partita la canzone fascista. La polemica è esplosa quando un cittadino ha ripreso la scena in un video, contestando il giostraio. Immediata la reazione della sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha definito quanto avvenuto un gesto di “gravità assoluta”. Ma negli ultimi mesi si sono contati diversi casi.

“Bravo, eh… bravo, complimenti!”, ha detto il cittadino rivolgendo un rimprovero al giostraio. La risposta: “Ma è solo una canzone…”.

La replica del giostraio non ha soddisfatto per nulla il passante: “Guarda che questa è apologia del fascismo, è reato. Questa canzone è reato”.

Genova Medaglia d’oro alla Resistenza

Il fatto ha assunto maggiore risonanza, ed ha aumentato l’indignazione, perché Genova è una città insignita della Medaglia d’oro al Valor militare per la Resistenza. Il Comune di Genova, fra l’altro, ha erogato significativi contributi pubblici al Winter Park.

La reazione della sindaca Silvia Salis

La prima cittadina, Silvia Salis, è indignata: “Diffondere ‘Faccetta nera’ dalle casse di un’attrazione del Winter Park a Ponte Parodi, a Genova, come successo ieri sera, è un gesto di una gravità assoluta”, ha dichiarato via social.

A maggior ragione, ha aggiunto, visto che il luogo è frequentato “da migliaia di bambini, giovani e famiglie”. Silvia Salis promette che verranno vagliate “tutte le azioni possibili da parte dell’amministrazione pubblica, comprese eventuali sanzioni. La sindaca ha inoltre chiesto l’attenzione delle “altre autorità competenti”.

L’Anpi, con il presidente Massimo Bisca raggiunto da GenovaQuotidiana, ha parlato di un comportamento “inconcebibile e inammissibile”, respingendo l’idea che il fascismo sia un fenomeno del passato.

I precedenti

“Faccetta nera” all’autoscontro di Genova non è un caso isolato: episodi simili si erano già verificati a Sanremo, Campobasso, Cotignola e Biella.

A Sanremo era successo sotto Natale, sempre in un autoscontro. A Campobasso era avvenuto in una pista di pattinaggio. In quell’occasione si era accertato che “Faccetta nera” non era stata lanciata di proposito, ma faceva parte di una playlist lasciata andare a ruota libera.

Ad agosto, “Faccetta nera” era stata sparata a tutto volume dagli altoparlanti della Festa dell’Unità di Cotignola, vicino Ravenna.

A maggio la marcetta fascista era stata intonata all’adunata degli alpini di Biella. La reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Pochi perditempo non rovinino la festa”.