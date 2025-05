Faccetta nera e saluto fascista all’Adunata degli Alpini a Biella: il video del corteo e lo sdegno di Pd e M5S

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Scoppiano le polemiche contro alcuni dei partecipanti all’Adunata degli Alpini a Biella. Un gruppo di decine di persone, tra cui molti con il tipico cappello dalla penna nera, si è riunito in piazza per cantare Faccetta nera, la cui musica risuonava dagli altoparlanti. Testimonianze raccontano anche del gesto del saluto fascista, ma l’Associazione Nazionale Alpini ha preso le distanze dall’accaduto.

Faccetta Nera e saluto fascista

Mentre da alcuni altoparlanti risuonava a tutto volume la canzone Faccetta Nera, decine di persone facevano il saluto fascista.

È successo in via Gramsci, a Biella, dove è in corso l’Adunata degli Alpini. E molti dei partecipanti portavano il cappello con la penna nera.

L’accaduto è stato ripreso da un video che ha iniziato a girare su diversi social.

Il filmato è stato in seguito pubblicato dalla testata Il Biellese e ripreso dal quotidiano La Stampa.

Lo sdegno di Pd e M5S

Dall’accaduto prendono le distanze i rappresentanti locali del Partito Democratico.

Dalla segreteria provinciale e comunale del Pd, i segretari Elisa Francese e Andrea Basso condannano il gesto come “un insulto alla memoria”.

“Il canto fascista che celebra gli orrori nel colonialismo del duce risuonato nella notte in via Gramsci, – dichiarano gli esponenti dem – non ha nulla a che vedere con quanto stiamo celebrando in questi giorni”.

Sdegno anche da parte del Movimento 5 Stelle, di cui a parlare sono il coordinatore provinciale Giuseppe Paschetto e il consigliere comunale di Biella Karim El Motarajji.

“Condanniamo con forza i canti fascisti risuonati questa notte a Biella inneggianti alle turpi imprese coloniali del regime in Africa” si legge nella nota congiunta.

“Le note di Faccetta Nera” per i portavoce M5S sono “una vergogna per la città medaglia d’oro per la Resistenza”.

“Gli alpini che si sono impegnati anche nella guerra di Liberazione non meritano tali inqualificabili atteggiamenti” e ci si aspetta “una unanime condanna da parte di tutte le forze politiche e una presa di posizione da parte del Comune e dell’Ana”.

L’Adunata degli Alpini a Biella

Fino a domenica 11 maggio, Biella ospita l’annuale Adunata Nazionale degli Alpini.

Il comune piemontese conta novantamila presenze al giorno, con il picco per la sfilata della giornata conclusiva di domenica.

In tutto, potrebbero essere fino a 400mila i presenti tra Alpini e visitatori. Per accoglierli, 24mila bandiere tricolori sono state disposte sui balconi, nelle vie e per le piazze.

La replica dell’Ana: “Canzone partita da un locale privato”

La canzone “Faccetta nera” è stata riprodotta tramite un altoparlante di un locale privato e non attraverso l’impianto di servizio dell’Adunata degli Alpini. l presidente nazionale Sebastiano Favero ha dichiarato che l’Ana è una associazione di volontari apartitica secondo statuto e pertanto si dissocia da qualsiasi forma di propaganda politica. Il presidente ha inoltre indicato che l’associazione sta svolgendo la 96ª Adunata in una città insignita della Medaglia d’oro della Resistenza. Il motto dell’evento è “Alpini portatori di speranza” e segue quello del 2024 “Il sogno di pace degli alpini”.