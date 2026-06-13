Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Rapine violente, estorsioni tentate e compiute, minacce, ricatti, violenza fisica ai turisti hanno portato a quattro arresti e decine di denunce in un’operazione della Squadra mobile di Venezia, diretta da Eugenio Masino e coordinata dalla procura lagunare, nei confronti di portabagagli che agiscono nei pressi del Ponte della Costituzione (noto come “Calatrava“) e davanti allo scalo ferroviario di Santa Lucia. Le misure di custodia in carcere riguardano cittadini stranieri, tre al penitenziario lagunare di Santa Maria Maggiore e uno ricercato, con due diverse ordinanze. Secondo quanto accertato, gli indagati prendevano di mira turisti dell’Est asiatico e del Medioriente all’ingresso in centro storico veneziano da piazzale Roma e dalla stazione, per andare all’assalto dei bagagli delle persone più indifese, fino a portare i colli al di là del ponte o giù dalla scalinata della stazione senza restituirli se non in cambio di pagamenti di cifre imposte, incutendo paura e timore.