Faccia a faccia in Vaticano tra Hulk e Papa Leone XIV, Lou Ferrigno condivide il video: "Sogno di una vita"
Lou Ferrigno, celebre per aver interpretato il supereroe Marvel in tv, ha incontrato il Pontefice al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro
Un incontro decisamente particolare in piazza San Pietro: Lou Ferrigno, l’attore diventato celebre nei panni dell’Incredibile Hulk, ha incontrato Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del 30 settembre. Accompagnato dalla moglie, Ferrigno ha avuto modo di scambiare alcune parole con il Pontefice e ha poi condiviso sui social la sua emozione per quel momento, raccontando di aver “coronato un sogno d’infanzia“. L’attore ha interpretato Hulk nella celebre serie televisiva statunitense trasmessa tra il 1977 e il 1982.