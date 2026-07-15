Faccia di Trump sulla moneta da 1 dollaro, aggirata legge Usa che impediva di usare volti di presidenti vivi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’amministrazione statunitense ha trovato un cavillo per raffigurare il volto di Donald Trump sulla nuova moneta da 1 dollaro coniata per i 250 anni dell’Indipendenza. Per aggirare la legge che vieta i ritratti di presidenti in vita, l’effigie è stata inserita sul lato “testa” sfruttando un vuoto normativo in un decreto del 2020 e sollevando aspre polemiche.

La moneta d’oro da 1 dollaro con il volto di Donald Trump

La Zecca degli Stati Uniti (U.S. Mint) si prepara a coniare una nuova moneta celebrativa da 1 dollaro con sopra impresso il volto di Donald Trump.

L’iniziativa, annunciata ufficialmente dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, fa parte delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana, ricorrenza caduta il 4 luglio 2026. La moneta celebrativa, attualmente in produzione, verrà ufficialmente messa in circolazione quest’autunno.

Secondo Bessent, la scelta intende onorare l’eredità della libertà e rafforzare il patriottismo nazionale, ma la decisione ha immediatamente scatenato feroci polemiche, con molti critici che hanno accostato l’operazione alle usanze degli antichi imperatori romani.

Come l’amministrazione ha aggirato la legge federale

Negli Stati Uniti la legge vieta rigorosamente di raffigurare persone ancora in vita sulle valute nazionali. Se per le banconote il divieto assoluto risale addirittura al 1866, per le monete il codice federale (31 U.S. Code § 5112) stabilisce che nessun presidente in carica o ex possa essere effigiato prima che siano trascorsi due anni dalla sua morte.

L’amministrazione ha tuttavia aggirato l’ostacolo sfruttando una piega del Circulating Collectible Coin Redesign Act del 2020.

Questa norma vieta la presenza di persone viventi solo sul rovescio (“croce”) delle monete da collezione: di conseguenza, i legali del Tesoro hanno dato il via libera posizionando il ritratto del presidente sul dritto (“testa”).

Il precedente di Coolidge e le dure critiche dell’opposizione

Per difendere la legittimità della scelta, il Segretario Bessent ha citato l’unico precedente storico della Repubblica Statunitense.

Nel 1926, per il 150esimo anniversario della nazione, fu coniata una moneta con il profilo dell’allora presidente in carica Calvin Coolidge, un’iniziativa che all’epoca scatenò tali polemiche da spingere la Zecca a fondere gran parte dei pezzi prodotti.

Oltre alla moneta da 1 dollaro, la firma di Trump campeggerà a breve anche sulle nuove banconote da 100 dollari. Le opposizioni e diversi analisti hanno aspramente criticato la mossa, definendola un’ostentazione di egocentrismo che calpesta la sobrietà delle istituzioni americane.