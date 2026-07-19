Facebook e Instagram down domenica 19 luglio, segnalazioni e problemi di accesso: "Account non disponibile"
Facebook e Instagram down oggi domenica 19 luglio: molte le segnalazioni, gli utenti hanno problemi di accesso
Facebook e Instagram down: sono migliaia nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio 2026, le segnalazioni su problemi ai popolari social network di Meta. Per Fb gli utenti lamentano problemi di accesso, a chi tenta di entrare appare questo messaggio: “Account non disponibile al momento”. Problemi anche per quanto riguarda Instagram, tra difficoltà di accesso e feed che non si aggiorna. La situazione è poi tornata alla normalità dopo circa un’ora.
Facebook e Instagram down oggi domenica 19 luglio 2026
Problemi per Facebook e Instagram nella mattinata di di oggi, domenica 19 luglio. Migliaia le segnalazioni dagli utenti riguardo ai due social network del gruppo Meta, che risultano down e completamente bloccati.
Secondo quanto registrato dal sito Downdetector, che monitora lo stato delle reti mobili e dei principali servizi web, le segnalazioni hanno iniziato ad arrivare in massa attorno alle 10.
I problemi riguardano Facebook e Instagram, mentre sembra tutto ok per le altre piattaforme online di Meta, come WhatsApp e Threads.
Facebook, problemi di accesso alla versione desktop
Per quanto riguarda Facebook, gli utenti lamentano in particolare problemi di accesso, soprattutto nella versione desktop.
A chi tenta di accedere appare questo messaggio di errore: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore Riprova tra qualche minuto”.
Sembra invece funzionare senza particolari problemi l’app per smartphone e tablet.
Instagram down, le segnalazioni
Non solo Facebook, negli stessi minuti migliaia di utenti hanno segnalato problemi anche per quanto riguarda Instagram.
Difficoltà che sembrano coinvolgere in particolare la versione mobile della piattaforma di Meta.
C’è chi lamenta problemi nell’accedere, mentre a molti utenti l’app appare bloccata, con il feed che non si aggiorna.