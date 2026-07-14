Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette soggetti coinvolti e 4,5 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza contro un sofisticato sistema di frode fiscale tra Faenza e altre province emiliane. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha portato al sequestro di beni, conti correnti e crediti commerciali, smascherando un meccanismo illecito noto come “apri e chiudi”.

Il meccanismo “apri e chiudi” e le sue conseguenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo complesse attività investigative che hanno permesso di ricostruire il funzionamento di un articolato schema di frode fiscale. Gli inquirenti hanno individuato sette soggetti che, a vario titolo, avevano partecipato a un sistema basato sulla ciclica cessazione di attività commerciali. Queste imprese, dopo aver accumulato debiti con l’Erario, cessavano formalmente la propria attività solo per riprendere immediatamente con una nuova società, spesso intestata a un altro soggetto, ma di fatto riconducibile agli stessi amministratori.

Il metodo “apri e chiudi” consisteva nell’interrompere formalmente l’attività di un’impresa gravata da debiti fiscali, per poi proseguire la stessa iniziativa imprenditoriale con una nuova società. Questo stratagemma consentiva agli artefici della frode di sottrarsi sistematicamente al pagamento delle imposte, ottenendo così un vantaggio competitivo illecito rispetto agli operatori onesti. Liberi dall’onere fiscale, i responsabili potevano offrire prezzi più bassi, alterando la concorrenza e incidendo negativamente sul tessuto economico locale.

Le province coinvolte e il trasferimento delle attività

Nel caso più recente, le indagini hanno permesso di accertare che sette imprese si sono succedute nel tempo, con i reali amministratori che hanno anche trasferito il laboratorio da Faenza a Forlì. Tuttavia, questo spostamento non è bastato a eludere i controlli delle Fiamme Gialle, che hanno continuato a monitorare le attività sospette. Le società coinvolte avevano rapporti commerciali con committenti situati nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Piacenza, Reggio-Emilia, Modena e Ravenna.

Il sequestro dei beni e l’entità del patrimonio illecito

In seguito agli accertamenti, il Tribunale ha disposto il sequestro dell’intero complesso aziendale riconducibile all’ultima società attiva, comprendente macchinari, beni strumentali, crediti verso terzi e disponibilità finanziarie. Sono stati inoltre bloccati i conti correnti di tutti i soggetti coinvolti, fino al raggiungimento di 4,5 milioni di euro. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto che, in 10 mesi, ha visto l’emissione di 5 decreti di sequestro preventivo per un totale di oltre 18 milioni di euro di patrimoni illeciti recuperati.

Le modalità investigative e la collaborazione istituzionale

L’attività investigativa si è avvalsa di indagini finanziarie, raccolta di testimonianze e riscontri documentali, incrociati con le banche dati. Fondamentale è stata la sinergia tra la Procura della Repubblica di Ravenna e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, che ha permesso di affinare le metodologie di analisi del rischio e di individuare le imprese “operative” inserite nelle cosiddette “filiere illecite”.

Tipologie di beni sequestrati e conferme giudiziarie

I provvedimenti giudiziari hanno riguardato non solo complessi aziendali, ma anche immobili, vetture di pregio, beni di lusso come orologi Rolex, crediti commerciali e liquidità, sia in contanti che su conti correnti di persone fisiche e giuridiche. Le misure adottate hanno trovato conferma anche presso la Corte di Cassazione, che si è pronunciata sui ricorsi presentati da alcuni degli indagati, confermando la solidità dell’impianto accusatorio.

Ulteriori misure cautelari e il ruolo del commercialista

Nel corso delle indagini sono state adottate anche misure cautelari, tra cui l’interdizione nei confronti di un commercialista, ritenuto responsabile di aver supportato attivamente il proprio assistito nella condotta fraudolenta volta a sottrarsi al pagamento dei debiti tributari.

La rete di società cartiere e l’autoriciclaggio

Di particolare rilievo è stata la scoperta di una rete di società “cartiere” – imprese fittizie con sedi legali a Milano, Monza-Brianza, Roma e Napoli – che hanno emesso oltre 30 milioni di fatture per operazioni commerciali mai avvenute. Queste fatture erano talvolta utilizzate per reintrodurre nel circuito economico i capitali sottratti all’Erario, integrando così anche il reato di autoriciclaggio.

L’impegno della Guardia di Finanza e la tutela della legalità

Le recenti indagini confermano l’attenzione costante della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale e contributiva, nonché a ogni forma di illegalità economico-finanziaria. L’obiettivo è tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e delle imprese che rispettano le regole, garantendo il corretto funzionamento della concorrenza.

IPA